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Хулио Веласкес: Трябва да показваме същия характер в първенството, както и в Европа

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Старши треньорът на Левски не остана доволен от представянето при равенството с Арда и призова за повече постоянство в играта на "сините“

първа лига арда левски галерия
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази разочарование от представянето на своя отбор след равенството 1:1 срещу Арда в Кърджали в последния двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Испанският специалист призна, че футболистите му не са успели да поддържат необходимото ниво през всичките 90 минути, и пое отговорността за пропуснатата победа.

"Сините“ запазиха серията си без поражение в шампионата, но не успяха да се върнат на първото място в класирането. Столичани остават втори с 29 точки, на една зад лидера ЦСКА, който е изиграл мач повече.

"Труден мач. Не успяхме да се противопоставим добре. Като цяло не ми хареса представянето на отбора. В някои моменти се представяхме добре и успявахме да вкараме динамика, но в други не успявахме да спазваме това, което искахме да направим“, коментира Веласкес.

Наставникът посочи липсата на постоянство като един от основните проблеми в играта на Левски. Според него отборът е успявал да намира свободни пространства в определени периоди, но не е бил достатъчно последователен в действията си.

"Не бяхме постоянни през тези 90 минути. В отделни моменти успявахме да намираме пространствата“, добави испанецът.

Веласкес отличи и представянето на Арда, особено при бързите преходи от защита в нападение. Той обаче смята, че Левски е разполагал с възможности да стигне до пълен обрат в заключителните минути.

"Преходите, които те правеха, бяха доста добри. В последната част от мача успяхме да създадем възможности, с които можехме да спечелим. Спомням си прекрасно последните два шанса. В някои моменти разбирахме добре кога можем да се възползваме, а в други - не“, обясни треньорът.

Испанският специалист призна, че натоварената програма оказва влияние върху футболистите, но отказа да използва сгъстения календар като оправдание за резултата.

"Не е лесно за играчите с тези мачове. Трябва винаги да запазваме позитивното мислене и да гледаме напред. Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес имахме възможността да играем с друга динамика и да спечелим мача. Не се получи“, заяви Веласкес.

Той подчерта, че Левски трябва да показва еднакво отношение и концентрация както в европейските турнири, така и в българското първенство.

"Трябва да се подобрим във всички детайли. Трябва да показваме постоянство през всичките 90 минути, защото това е най-високото ниво. След много важна победа в Европа трябва да можеш да покажеш същия модел и същия характер, за да спечелиш още веднъж“, категоричен беше наставникът.

Веласкес отправи и специални благодарности към привържениците на Левски, които подкрепиха отбора при гостуването в Кърджали.

"Нашите фенове са просто невероятни. Те са на друго ниво. Този отбор има фенове на ниво Шампионска лига. Трябва да им даваме същото, което те дават на нас“, заяви испанецът.

Според него привържениците са показали, че разбират играта и могат да разпознаят моментите, в които отборът не се представя на необходимото ниво.

"През тези 90 минути показаха, че са интелигентни хора. Разпознаваха моментите, в които не се представяхме на толкова добро ниво“, допълни той.

Наставникът насочи вниманието и към предстоящото гостуване на Дунав Русе, като подчерта, че краткото време за възстановяване не бива да променя подхода на футболистите.

„Периодът между двата мача е много кратък, но няма как да се оправдаваме. Предстои още един труден мач и още един двубой далеч от нашия дом. Тези играчи заслужават много добро отношение, защото представянето ни през сезона е невероятно“, каза Веласкес.

В заключение треньорът на Левски пое отговорността за това, че отборът не успя да спечели трите точки срещу Арда.

"Когато отборът не стигне до трите точки, аз съм виновният“, завърши Хулио Веласкес.

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#Първа лига 2026/2027 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София #ПФК Арда Кърджали

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