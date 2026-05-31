Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Хвича Кварацхелия е №1 в Шампионската лига за сезон 2025/26

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Звездата на Пари Сен Жермен заслужи приза на УЕФА след впечатляваща кампания с 10 гола и 7 асистенции по пътя към новия европейски триумф на френския шампион

Снимка: AP Photo
Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия беше избран за най-добър футболист на сезона в Шампионската лига. Отличието беше обявено от УЕФА след триумфа на парижани във финала срещу Арсенал.

Грузинският национал изигра ключова роля за успешния поход на френския тим към трофея. В 16 мача в турнира той се отчете с впечатляващите 10 гола и 7 асистенции, утвърждавайки се като един от най-резултатните и постоянни играчи в надпреварата.

25-годишният футболист пристигна в Пари Сен Жермен през 2025 година и само за два сезона се превърна в една от водещите фигури в състава. До момента той вече има две титли в Шампионската лига, два шампионски трофея на Франция, както и по една Купа и Суперкупа на страната. Кварацхелия е и носител на Суперкупата на Европа.

Преди трансфера си във френската столица офанзивният футболист игра за Рубин Казан, Локомотив Москва и Наполи. Именно с италианския клуб той спечели титлата в Серия А през 2023 година и се наложи като една от най-ярките звезди на европейския футбол.

С отличието на УЕФА Кварацхелия добавя още едно престижно признание към най-силния сезон в своята кариера.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #Хвича Кварацхелия

