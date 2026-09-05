Ига Швьонтек си осигури място в четвъртия кръг на US Open

Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство по тенис на САЩ. Поставената под номер 8 полякиня се наложи със 7:6 (3), 7:6 (3) срещу Мари Боузкова за два часа и 26 минути.

Шампионката в Ню Йорк от 2022 година загуби подаването си в 11-ия гейм на първата част, но веднага след това успя да изравни и спечели тайбрека със 7:3.

Чехкинята, номер 25 в схемата, поведе с 2:0 и 4:2 във втория сет, но шесткратната шампионка от Големия шлем достигна до равенство 5:5. В тайбрека отново се стигна до 7:3 в полза на полската тенисистка.

В четвъртия кръг Швьонтек ще играе срещу Чжън Цинвън. Олимпийската шампионка се класира напред след драматичен успех срещу поставената под номер 22 представителка на домакините Медисън Кийс. Китайката спаси мачбол в третия сет, когато изоставаше с 2:5, но се добра до решителен обрат до 7:5 след два часа и половина игра на "Грандстенд".

Анастасия Потапова и Мира Андреева също продължиха в следващия кръг и ще се изравят една срещу друга на Откритото първенство на САЩ. Рускинята, пета поставена след триумфа на Ролан Гарос 2026, се наложи с 6:2, 7:6 (5) срещу Никола Бартункова.

Австрийката Анастасия Потапова, номер 24, елиминира представителката на домакините и десета в схемата Аманда Анисимова след 6:2, 7:5.