ИЗВЕСТИЯ

Илиан Илиев: Чакахме нещата да се случат сами и бяхме наказани

Спорт
Наставникът на Черно море съжалява за пропуснатата победа срещу Локомотив (Пд)

Илиан Илиев: Чакахме нещата да се случат сами и бяхме наказани
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си след равенството 1:1 срещу Локомотив Пловдив в Пловдив. "Моряците“ изпуснаха трите точки в добавеното време, въпреки че играха с човек повече повече от 65 минути.

"Естествено, че сме разочаровани. Ние знаехме, че Локомотив след мача за Купата може да има емоционална и физическа умора. Изиграхме двубоя така, както искахме – от първата минута до последните пет преди края, когато допуснахме изравняването. Съжалявам за усилията, които положихме“, заяви Илиев след срещата.

Наставникът подчерта, че отборът му е имал достатъчно ситуации да реши мача по-рано.

"Когато имаш положения, но не можеш да затвориш мача, може да се случи това, което стана при корнера в края. Чакахме нещата да се случат сами и бяхме наказани“, коментира той.

Илиев отбеляза още, че въпреки численото предимство задачата не е била лесна.

„Локомотив нормално прие играта в собствената половина с човек по-малко. Успяхме да създадем ситуации, но самочувствието в последните тридесет метра ни липсва. Това, върху което трябва да работим, е да не опира до самочувствие, а до навик. Тези неща искат време“, допълни старши треньорът на варненци.

С гол в добавеното време десетима от Локомотив Пловдив стигнаха до точка срещу Черно море
С гол в добавеното време десетима от Локомотив Пловдив стигнаха до точка срещу Черно море
Пловдивчани играха с човек по-малко от 24-ата минута.
Чете се за: 01:37 мин.
#ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Черно море #Илиан Илиев

Лудогорец спечели домакинството си на Берое след късен обрат
Лудогорец спечели домакинството си на Берое след късен обрат
Футболистът на Локомотив София Джордан Айб е пуснат под гаранция, ще се яви в съда на 6 март Футболистът на Локомотив София Джордан Айб е пуснат под гаранция, ще се яви в съда на 6 март
Чете се за: 01:15 мин.
Първа лига: Лудогорец - Берое (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Душан Косич: Не се предадохме нито за миг, горд съм с играчите Душан Косич: Не се предадохме нито за миг, горд съм с играчите
Чете се за: 01:35 мин.
С гол в добавеното време десетима от Локомотив Пловдив стигнаха до точка срещу Черно море С гол в добавеното време десетима от Локомотив Пловдив стигнаха до точка срещу Черно море
Чете се за: 01:37 мин.
Левски брани върха срещу Ботев Пловдив в дербито на кръга от Първа лига Левски брани върха срещу Ботев Пловдив в дербито на кръга от Първа лига
Чете се за: 03:17 мин.

