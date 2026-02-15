Илиан Илиев: Чакахме нещата да се случат сами и бяхме наказани

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си след равенството 1:1 срещу Локомотив Пловдив в Пловдив. "Моряците“ изпуснаха трите точки в добавеното време, въпреки че играха с човек повече повече от 65 минути.

"Естествено, че сме разочаровани. Ние знаехме, че Локомотив след мача за Купата може да има емоционална и физическа умора. Изиграхме двубоя така, както искахме – от първата минута до последните пет преди края, когато допуснахме изравняването. Съжалявам за усилията, които положихме“, заяви Илиев след срещата.

Наставникът подчерта, че отборът му е имал достатъчно ситуации да реши мача по-рано.

"Когато имаш положения, но не можеш да затвориш мача, може да се случи това, което стана при корнера в края. Чакахме нещата да се случат сами и бяхме наказани“, коментира той.

Илиев отбеляза още, че въпреки численото предимство задачата не е била лесна.