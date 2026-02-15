Илиан Илиев: Чакахме нещата да се случат сами и бяхме наказани

Наставникът на Черно море съжалява за пропуснатата победа срещу Локомотив (Пд)
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си след равенството 1:1 срещу Локомотив Пловдив в Пловдив. "Моряците“ изпуснаха трите точки в добавеното време, въпреки че играха с човек повече повече от 65 минути.
"Естествено, че сме разочаровани. Ние знаехме, че Локомотив след мача за Купата може да има емоционална и физическа умора. Изиграхме двубоя така, както искахме – от първата минута до последните пет преди края, когато допуснахме изравняването. Съжалявам за усилията, които положихме“, заяви Илиев след срещата.
Наставникът подчерта, че отборът му е имал достатъчно ситуации да реши мача по-рано.
"Когато имаш положения, но не можеш да затвориш мача, може да се случи това, което стана при корнера в края. Чакахме нещата да се случат сами и бяхме наказани“, коментира той.
Илиев отбеляза още, че въпреки численото предимство задачата не е била лесна.
„Локомотив нормално прие играта в собствената половина с човек по-малко. Успяхме да създадем ситуации, но самочувствието в последните тридесет метра ни липсва. Това, върху което трябва да работим, е да не опира до самочувствие, а до навик. Тези неща искат време“, допълни старши треньорът на варненци.