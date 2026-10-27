Илиан Илиев: Имаме достатъчно качества, за да преодолеем това напрежение

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев коментира победата с 2:0 срещу Септември в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Специалистът изрази задоволство от спечелените три точки, но подчерта, че футболистите му трябва да бъдат по-организирани в дефанзивен план, за да продължат да подобряват резултатите си.

Варненци стигнаха до успеха на стадион "Тича“ с попадения на Георги Лазаров и Васил Панайотов през първото полувреме. Победата беше особено важна за "моряците“, които изпитват сериозни затруднения от началото на сезона.

"Доволни сме, трябваха ни трите точки. Направихме много добро първо полувреме. Второто полувреме не трябваше да допускаме толкова ситуации. Трябваше да сме подредени по-добре. Късметът малко ни помогна. Не се играе лесно, когато трябва да победиш на всяка цена. Поздравления за усилията и трите точки“, заяви Илиев след срещата.

Наставникът обърна специално внимание на представянето на отбора след почивката, когато Септември създаде няколко опасни положения и на два пъти уцели гредите. Според Илиев подобни ситуации могат да се окажат решаващи в срещи, в които Черно море се нуждае от положителни резултати.

"При едно центриране всичко може да се случи. За да искаме да излизаме от тази ситуация, трябва да се представяме по-добре в защита. Имаме достатъчно качества, за да преодолеем това напрежение“, допълни специалистът.

Илиев отчете и промяната в поведението на съперника през второто полувреме, когато столичани предприеха по-офанзивни действия в опит да се върнат в мача.

"Второто полувреме Септември рискува и прати много хора в предни позиции“, обясни треньорът на Черно море.

Освен представянето на терена, Илиев коментира и напрегнатата обстановка около варненския клуб. Той призна, че настоящата ситуация е неприятна за всички, свързани с Черно море, особено след успешните години на отбора.

"Неприятно е това, което се случва около отбора и клуба. Искаме с нашите резултати да тушираме това напрежение. За никой не е приятно това да се случва след години на успехи“, заяви наставникът.

Победата над Септември дава възможност на Черно море да направи важна крачка към подобряване на позицията си в класирането. Въпреки успеха Илиан Илиев подчерта, че отборът има още работа, особено в защита, за да намери необходимото постоянство и да преодолее трудния период.