Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
20% от учениците в Пловдив са болни
Илиан Илиев: Младите момчета видяха какво е мъжки футбол

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Важното е, че те играха в тези контроли, допълни треньорът на Черно море след днешните две контроли.

Снимка: startphoto.bg
Илиан Илиев отчете позитивите след днешните контроли на Черно море Тича. „Моряците“ отстъпиха пред Локомотив Горна Оряховица с 0:1, но във втората проверка спечелиха срещу Черноморец Бургас с 1:0, а техният старши треньор говори за включването на младите.

„За нас беше важно, че повечето футболисти изиграха по цял мач. Неприятното е, че и Андреяс Калкан има проблем, Берк Бейхан на загрявката – също. Надявам се до края на седмицата всички да се излекуват. Андреяс Калкан отпада със сигурност за старта на първенството. Димитър Тонев има същия проблем с разтежението и той пропуска. Видяхте, че Георги Лазаров и Селсо Сидни не играха днес, де факто играхме без чист нападател в двата мача, така че се надявам се възстановят контузените“, бяха първите му думи.

Добре, че останалите изиграха цял мач. Добре, че младите момчета, които сигурно бяха над 14 човека от школата, играха в тези мачове, за да видят какво е мъжкият футбол. Особено първият мач, титуляри бяха седем човека от школата, видяха какво е мъжкият футбол, по-здрави единоборства, но се стараха независимо, че загубихме. Докато сега пак имаше старания и бягаха, тези неща са важни, но трябва и малко качество, което трябва да го прибавим“, добави той.

Наставникът коментира и последните контузии на играчи в състава на варненския тим.

Особено с тези хора, които... Димитър Тонев излезе, Андреяс Калкан излезе, Селсо Сидни го няма, Георги Лазаров - също. Тези хора трябва да се върнат, защото желание трябва да има, но трябва да има и качеството.“

Това, което сме предвидели, сме свършили като работа, но неприятното е контузиите, които се получиха, но те са част от играта“, завърши Илиев.

