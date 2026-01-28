Илиан Илиев: Младите момчета видяха какво е мъжки футбол

Илиан Илиев отчете позитивите след днешните контроли на Черно море Тича. „Моряците“ отстъпиха пред Локомотив Горна Оряховица с 0:1, но във втората проверка спечелиха срещу Черноморец Бургас с 1:0, а техният старши треньор говори за включването на младите.

„За нас беше важно, че повечето футболисти изиграха по цял мач. Неприятното е, че и Андреяс Калкан има проблем, Берк Бейхан на загрявката – също. Надявам се до края на седмицата всички да се излекуват. Андреяс Калкан отпада със сигурност за старта на първенството. Димитър Тонев има същия проблем с разтежението и той пропуска. Видяхте, че Георги Лазаров и Селсо Сидни не играха днес, де факто играхме без чист нападател в двата мача, така че се надявам се възстановят контузените“, бяха първите му думи.

„Добре, че останалите изиграха цял мач. Добре, че младите момчета, които сигурно бяха над 14 човека от школата, играха в тези мачове, за да видят какво е мъжкият футбол. Особено първият мач, титуляри бяха седем човека от школата, видяха какво е мъжкият футбол, по-здрави единоборства, но се стараха независимо, че загубихме. Докато сега пак имаше старания и бягаха, тези неща са важни, но трябва и малко качество, което трябва да го прибавим“, добави той.

Наставникът коментира и последните контузии на играчи в състава на варненския тим.

„Особено с тези хора, които... Димитър Тонев излезе, Андреяс Калкан излезе, Селсо Сидни го няма, Георги Лазаров - също. Тези хора трябва да се върнат, защото желание трябва да има, но трябва да има и качеството.“

„Това, което сме предвидели, сме свършили като работа, но неприятното е контузиите, които се получиха, но те са част от играта“, завърши Илиев.