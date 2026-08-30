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Илиан Илиев: Проблемът не е спортно-технически, а в главата на играчите

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Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
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Наставникът на Черно море остана силно разочарован след поражението с 1:3 от ЦСКА и призова футболистите си да променят поведението и настройката си на терена

Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си след загубата с 1:3 от ЦСКА в седмия кръг на Първа лига. Специалистът беше категоричен, че основният проблем пред варненци в момента не е свързан толкова с футболните качества, колкото с психическата настройка на играчите.

"Не съм ядосан, разочарован съм. Цяла седмица говорихме, че след всички неща, които се случват в ЦСКА, ще има неспокойствие. Не трябваше да ги улесняваме с такива голове. Нужно беше да ги накараме да потреперят“, заяви Илиев.

Наставникът призна класата в състава на "червените“, но смята, че неговият отбор сам е помогнал на съперника да стигне до успеха.

"ЦСКА има добри играчи. Проблемът не е спортно-технически, а в главата на играчите. Правим грешки и те си затвориха мача“, продължи специалистът.

Илиев обясни, че Черно море е опитал да противодейства на схемата на ЦСКА с по-голямо присъствие в централната зона, но грешки при позиционирането са позволили на домакините да намират свободни пространства.

"Те играят в ромб и имат много присъствие в централната двойка защитници и искахме да наситим тази зона. Имаше ситуации, в които всеки бяга да си покрие човека и се отваря пространство. Тези неща са следствие на това, което се случва в главата“, анализира треньорът.

Според него натрупаните негативни резултати също оказват влияние върху увереността и решенията на футболистите на терена. Илиев призна, че в клуба са били подготвени за труден сезон, но не са очаквали да попаднат в толкова тежка ситуация.

"Ако нещата бяха по-различни откъм точки, щяхме да сме по различен начин. Знаехме, че можем да сме в тежка ситуация този сезон, но не толкова. Трябва да си вземем поука, не толкова спортно-технически, и да гледаме към следващия мач“, каза още той.

Илиев е убеден, че играчите му притежават необходимите качества, но трябва да започнат да ги демонстрират по-постоянно. Той посочи, че ЦСКА също е показал несигурност и е допускал грешки, от които Черно море не е успял да се възползва.

"Футболистите могат много повече с топката. ЦСКА имаше несигурност, допускаха грешки, а наказваха нашите. Трябва да коригираме тези неща. Ако влизаме с такава настройка, че можем да губим, накрая ще се случи“, заяви наставникът.

"Знаем, че могат повече, но трябва да го покажат. Разочарованието си остава и е голямо. Нужно е да коригираме нещата в главите на футболистите. Резултатите са следствие на поведението на терена, това трябва да променим“, завърши Илиан Илиев.



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#Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #ПФК Черно море #Илиан Илиев

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