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Христо Янев: Спряхме да играем при 2:0, това трябва коренно да променим

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Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
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Треньорът на ЦСКА поиска повече постоянство след победата с 3:1 над Черно море и определи натоварения цикъл от над 12 мача за 40 дни като "нечовешки“

Христо Янев: Спряхме да играем при 2:0, това трябва коренно да променим
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от победата с 3:1 над Черно море в седмия кръг на Първа лига, но отправи сериозни забележки към представянето на своя отбор след силните първи 30 минути. Специалистът настоя „червените“ да бъдат много по-постоянни и да не отстъпват инициативата, когато натрупат преднина.

"В първите 30 минути играхме освободено, забавлявахме се, вкарахме красиви голове. След това има неща, които коренно трябва да променим за следващите мачове. Изкуствено даваме инициативата на другия отбор, спряхме да играем при 2:0. Трябва да натискаме, да създаваме положения и да радваме хората, които ни гледат“, коментира Янев.

Наставникът беше особено критичен към ситуацията, от която Черно море успя да намали резултата в края на първото полувреме. Според него футболистите му са се отклонили от предварително изградената идея за действие с топката.

"Наша наивна грешка, мога да я нарека и глупава. Имаме ясна идея какво трябва да правим с топката, а импровизираме и виждаме какво следва“, заяви треньорът.

В същото време Янев отчете качеството при трите попадения на ЦСКА и подчерта, че отборът показва потенциала си, когато успява да намира свободните пространства.

"Когато намерим пространства, вкарваме красиви голове. И трите гола днес бяха много класни. Създадохме и други положения. Трябва да бъдем по-постоянни в изявите си на терена“, добави той.

Треньорът отдели специално внимание и на Стефано Сенси, който имаше основна роля за успеха. Янев подчерта, че очаква италианецът да предава своя опит и самочувствие и на останалите футболисти.

"Разчитаме на футболните и човешки качества на Сенси, на опита му като играч и човек. Искаме всеки в отбора да дава това нещо – опит и самочувствие“, каза Янев.

Специалистът обясни и честите ротации в състава с изключително натоварената програма на „червените“ от началото на сезона.

"До този момент изиграхме над 12 мача за 40 дни. Това е невъзможен цикъл, нечовешки. Тежко е. Това, че правим ротации, значи, че разчитаме на всички в отбора. Има неща, върху които трябва да работим“, допълни наставникът.

Янев не пожела да насочва вниманието към предстоящите европейски срещи, като определи двубоите на международната сцена като бонус и подчерта, че в момента приоритет са непосредствените задачи пред отбора.

"Много силни отбори ще дойдат в София, с много силни отбори ще играем като гости. Можем да се забавляваме, това е бонус. Изключително трудно ни е. Аз съм тук, за да работя, а не да коментирам всичко останало“, завърши Христо Янев.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #ПФК Черно море #Христо Янев

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