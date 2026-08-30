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Стефано Сенси: Трябва да продължим да бъдем семейство

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Италианецът остана доволен от реакцията на ЦСКА при победата с 3:1 над Черно море и призна, че е нямал търпение отново да бъде на терена

стефано сенси продължим бъдем семейство
Снимка: Startphoto.bg
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Полузащитникът на ЦСКА Стефано Сенси изрази задоволството си от представянето на отбора при победата с 3:1 над Черно море в седмия кръг на Първа лига. Италианецът беше сред ключовите фигури за „червените“, като се отличи с гол и асистенция.

"Щастлив съм от представянето си, но съм по-радостен за отбора, защото заслужавахме тази победа след последния ни двубой. Работим всеки ден, за да можем да печелим всеки мач“, заяви Сенси след срещата.

Италианският халф откри резултата с впечатляващ удар от дистанция, а след почивката асистира на Леандро Годой за третото попадение. Сенси разкри, че редовно работи върху завършващите си удари по време на тренировките.

"Тренирам удари на всяка тренировка. Ако видя, че имам възможност да стрелям, ще го направя. Ако видя, че мога да подам, ще подам“, обясни полузащитникът.

Сенси коментира и ролята си в организацията на играта на ЦСКА, като подчерта, че качеството в състава му позволява да играе с повече свобода.

"Не мисля, че аз съм в ролята на компютъра на терена. Има много качествени състезатели и е лесно да играем заедно. Започнах леко отляво в центъра, но понякога треньорът иска от нас да се движим повече. Трябва да намираме решения“, добави той.

Италианецът призна, че е приел трудно факта, че не е могъл да помогне на съотборниците си в европейския двубой срещу ОФИ Крит.

"Нямах търпение да играя днес. Беше трудно за мен да не мога да помогна срещу ОФИ Крит, но това са правилата“, каза Сенси.

Халфът призова съотборниците си да запазят единството в съблекалнята и да насочат вниманието си към предстоящите задачи, вместо да мислят отсега за следващите европейски срещи.

"Трябва да продължим да сме семейство. За момента мачовете в Европа са доста далеч. Имаме много мачове към момента“, завърши Стефано Сенси.

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#Стефано Сенси #Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #ПФК Черно море

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