Илиян Радулов се завърна с победа на турнир в Анталия

Българският тенисист Илиян Радулов се върна на корта с победа след дълго отсъствие заради контузия. Той стартира успешно участието си на турнир по тенис в Анталия, който се играе на червени кортове.

В първия си мач Радулов загуби началния сет, но показа характер и обърна резултата, като спечели следващите два сета и мача като цяло. Така българинът се класира за втория кръг на турнира.

Това е важна победа за младия ни тенисист, защото идва след месеци извън корта и показва, че постепенно се връща във форма. Успешното начало му дава увереност за следващите срещи и за предстоящия сезон.