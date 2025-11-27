Има ли нужда Европа от "военен Шенген"? – коментар на евродепутата от ЕНП Андрей Новаков

Има ли необходимост от създаване на "военен Шенген" в Европа? Принципна ли е тази нужда или войната между Русия и Украйна ни принуждава да търсим повече свързаност в сферата на отбраната? Тези теми коментира в предаването "Светът и ние" евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков.

БНТ: Каква трябва да е общата европейска позиция по отношение на преговорите, които се водат между Русия и Украйна заедно със САЩ?

Андрей Новаков - евродепутат от ЕНП: "Първата позиция, която трябва да вземе Европа в този преговорен процес е на масата. Ако може не пред телевизора, за да следи какво се случва оттам. Виждам, че има постъпки в тази посока и ако много пъти се е случило да критикуваме институциите тук, къде е с основание, къде е без, тук трябва да се каже, че този път Европа взе отношение, макар малко закъсняло, макар не на момента, но не може да се отрече. Видя се, че този план в началото, който бе представен, се измести. Има нови клаузи в него, най-вече под влиянието на европейските институции и на бундесканцлера Мерц, на президента Макрон. Ще ми се занапред по дефиниция Европа да е на масата, особено когато става въпрос за преговори, касаещи и европейска държава и европейската сигурност, понеже ще се съгласите, че не е много учтиво някой да ти каже в Полша какво ще се разполага, без да е питал Полша никой."

БНТ: Има ли някакви елементи, които смятате, че са основания за опасения по отношение на европейската сигурност?

Андрей Новаков - евродепутат от ЕНП: "Дроновете, които бяха изстреляни преди два месеца от Беларус и Русия, падаха в Полша. Бях ръководител на мисия на Европейския парламент в този район преди месец. Искам да ви кажа, че гледката на изтребители е горе-долу честа, колкото гледката на таксита по улиците. И това ме тревожи. Не можем да свикваме с това, да го приемем за новото нормално, защото не е. И трябва да си да дадем сметка, че тази опасност е много непосредствена." "Всяка седмица има някое европейско летище, което не функционира. Подсетете ме, ако съм забравил, кога последно намериха белгийски, чешки или български дрон някъде над Москва. По-скоро е обратното. Над Брюксел, над Лиеж, над Мюнхен, над Копенхаген - къде ли не е... Трябва да си да дадем сметка, че тази опасност е тук. Не е някаква хипотеза, то се случва. Единственият начин е да инвестираме в собствената отбрана. Достатъчно време мина след Втората световна война да се отърсим от нейните последствия и да заживеем в новата реалност, че трябва сами да се погрижим за себе си."

БНТ: Направи впечатление в обръщението на председателя на ЕК това настояване за възможност Украйна да се самоопределя и собственото си развитие като държава - кои точки в споразумението, като че ли изключват възможността за избор да бъде член на НАТО?

"Представете си, първата точка е Украйна остава свободна и независима държава. Точка втора, той е президент, спира да е президент. Точка трета, спира да членува там, където членува. Точка четвърта, ще има еди каква си армия, каквато ние им кажем. Това не е много независима държава. Ето защо трябва да се намери по-балансиран подход, който да отразява това, че най-малкото Украйна е спечелила една от битките. А тя е, че ако в началото някой е поставял под съмнение нейната идентичност… има ли украинци, има ли тази държава или е просто част от тази разпаднала се съветска империя, не просто ги има, не просто са се заявили, те бяха и продължават да се готови да умрът заради държавата си. Какво по-голямо доказателство от това, че тези хора искат да са свободни и независими."

БНТ: Въпреки опитите за постигане на мир, трябва ли да продължаваме да говорим за "военен Шенген" и как това би се отразило на България?

Андрей Новаков - евродепутат от ЕНП: "През 1925 година всички държави се споразумяват никога повече да не използват боен отровен газ. До една всички държави запазват противогазите обаче. Ето защо, ако не искаме да повтаряме грешката, която сме допуснали след падането на Берлинската стена, а именно да решим, че историята е свършила и повече не трябва да се борим и да се пазим от никой, трябва да продължим да инвестираме повече от всякога в себе си. Защото това е единственият начин да започнат да те приемат сериозно. Не защото искаш да атакуваш и да превземаш някога, а защото искаш никой да не те атакува и да не се шегува с теб."

БНТ: Европейският парламент прие първата си програма за насърчаване на отбранителната промишленост. Ще бъде ли това за сметка на други приоритети?

Андрей Новаков - евродепутат от ЕНП: "Земеделието и кохезионните фондове, плюс инвестициите в инновации, съставляват почти две трети от бюджета на съюза. От тази гледна точка, нищо от това няма да пострада заради необходимостта и то не защото някой е решил в тази зала да започнем да инвестираме в отбрана. Просто това нещо, заровете на съдбата избраха да не трябва да се занимаваме и с това при положение, че ЕС е създаден като организация за поддържане на мир, тук, където се водили най-тежките битки към Втората световна война. Никой не е искал. Аз с удоволствие бих предпочел да продължа основно да се занимавам с комисията по транспорт и регионално развитие. Но бях призван да правя това в комисията по отбрана, просто защото Европа е под атака, без значение дали е хибридна, дали е асиметрична. Факт е, че не знам за кибератаки, които да са отправени към Русия, някой сайт да е паднал, напротив кибератаки има в Европа всеки ден някъде, включително в тази сграда.

БНТ: А този план за европейска отбранителна промишленост как би се отнесъл към България?