Индиана оцеля и форсира мач №7 във финала на НБА

Почти 10 години по-късно, развръзката на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада ще бъде решена от мач №7 в големия финал. Индиана Пейсърс не само оцеля, а нанесе втората най-тежката загуба на Оклахома Сити Тъндър този сезон и изравни серията между най-добрите отбори в двете конференции след 108:91 в "Гейнбридж Фийлдхаус" в Индианаполис.

Това бе и най-слабо резултатният двубой на "гръмотевиците" този сезон, след успеха с 92:87 над Денвър Нъгетс във втория кръг на плейофите на Запад.

За първи път от 2016 г. насам феновете на баскетбола ще се насладят на мач №7 във финала, който със сигурност ще пренапише историята на Асоциацията. Спорът за първи трофей "Лари О'Брайън", за когото и да е от двата щата, ще бъде разрешен на 23 юни, понеделник, в Оклахома Сити от 03:00 ч. българско време.

Двубоят започна ужасяващо за намиращия се на ръба на загубата домакин, който не вкара кош от игра в първите 4 минути и изостана с 2:10. Паскал Сиакам и Андрю Нембхард обаче отпушиха нападението на тима си и до средата на първия период "пешеходците" вече водеха с 15:12. Все пак Рик Карлайл не се забави с пускането на супер резервите си Оби Топин и Ти Джей МакКонъл, които веднага допринесоха с присъствието си и поведоха Индиана до границата на двуцифрено предимство. Активизирането на Шей Гилджъс-Александър обаче намали част от пасива на гостите до 25:28 след 12 минути игра.

Опитният гард МакКонъл вкара или създаде първите 11 точки на Пейсърс във втората четвърт, с което продължаваше да отваря преднина за своя тим. За това помогнаха и самите "гръмотевици", които не успяваха да намерят ритъм в своята игра, което се изрази и в нехарактерно големия брой грешки на тима. А играчите на Индиана превключиха на друга предавка в края на първото полувреме. Аарън Нийсмит и изглеждащият по-здрав от всякога Тайрийз Халибъртън не спираха да нижат стрелбите си от тройката, а свирепа забивка и кош със сирената на Сиакам оформиха огромната разлика между двата тима - 64:42.

Също както през откриващата част, втората започна с реализаторска суша, като първият кош бе вкаран едва след 4 минути игра от Халибъртън, а Оклахома Сити се отчете след 5, благодарение на Айзея Хартенщайн. Този период беше само в помощ на "пешеходците", чийто аванс от 20+ точки изглеждаше все по-недостижим с течение на времето. Гилджъс-Александър даде моментен импулс в играта на гостите, но той бе бързо неутрализиран от невероятното нападение на Индиана. Черешката на тортата сложи Бен Шепард с тройка със сирената за 90:60 преди последните 12 минути.

За последната четвърт и двамата треньори извадиха титулярите си, с което си "стиснаха ръцете" и така срещата бе доиграна. В крайна сметка домакините спечелиха със 108:91.

Шестима баскетболисти на Индиана Пейсърс преминаха границата от десет точки, като Оби Топин поведе листата на реализаторите с 20, следван от Андрю Нембхард със 17, Паскал Сиакам се отчете с "дабъл-дабъл" - 16 и 13 борби, Тайрийз Халибъртън отново бе на ниво с 14, Ти Джей МакКонъл изигра нов страхотен двубой с 12, 9 и 6 асистенции, а Аарън Нийсмит завърши с 10.

За Оклахома Сити Тъндър отново звездното дуо бе най-резултатно - Шей Гилджъс-Александър завърши с 21 точки, Джейлън Уилямс добави 16, а адашите Айзея Джо и Айзея Хартенщайн се включиха с 11 и 10 съответно.