Интер ще бъде без голмайстора си за месец

Голмайсторът на Интер Маркюс Тюрам ще отсъства от терените около месец заради контузия в бедрото.

Френският нападател първоначално омаловажи проблема след победата на Интер с 3:0 над Славия Прага в Шампионската лига във вторник вечер, но последните прегледи показват, че ще е необходимо по-дълго отсъствие от игра - поне до 25 октомври.

Това означава, че Тюрам ще пропусне ключови срещи в Серия А, включително сблъсъка с Рома на 18 октомври, мача от Шампионската лига на Юнион Сен Жилоаз на 21 октомври и евентуално гостуването срещу Наполи на 25 октомври.

На този фон, при натоварения график с мачове, старши треньорът на Интер Кристиан Киву ще бъде изправен пред трудната задача да промени атаката на състава.

До момента Маркюс Тюрам отбеляза пет гола и направи две асистенции.