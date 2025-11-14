Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България

Полузащитникът на Фенербахче (Истанбул) Исмаил Юксек заяви, че утрешната среща с България е част от пътя на Турция към световното първенство и всички в отбора се настройват с тази мисъл.

„Мечтаем за световното първенство на всеки тренировъчен лагер. Надяваме се да спечелим утре и да си осигурим място в плейофите. Надявам се, ако имам късмет, да мога да допринеса за утрешната победа“, започна Юксек, който в България през октомври влезе като късна смяна в 83-ата минута.

Халфът дойде на срещата с медиите заедно с треньора Винченцо Монтела, който говори преди него.

„Доволен съм от скорошното си представяне. По-уверен съм от преди. Работя усилено. Подкрепата, която получавам също е много важна. Благодаря ви много за подкрепата – и на публиката, и на медиите. Надявам се, ако треньорът ми даде шанс утре, да искам да покажа представянето си от последните няколко седмици“, заяви още той.

Турция, която има 9 точки на втората позиция в група Е, посреща България утре (събота, 15 ноември) от 19:00 часа на стадион „Матлъ“ в Бурса. Двубоят ще бъде излъчен на живо по БНТ 1 и БНТ 3.

При равенство или успех, турците си гарантират второто място и участие на плейоф за Мондиал 2026. България все още няма точки в четирите изиграни срещи и ще се опита да запише първи актив.