БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Исторически финал за баскетболните национали на колички на европейското в Самоков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

В спора за титлата българите ще срещнат отбора на Швеция.

България баскетбол на колички
Снимка: Снимка: Mélodie Gagneux / БФ Баскетбол
Слушай новината

Българският национален отбор на колички записа исторически финал на европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Тимът на Денислав Иванов се наложи над Белгия с 60:53 във втория полуфинал, който се изигра в „Арена СамЕлион“. Българите контролираха ситуацията през огромна част от мача, а в края удържаха и щурма на своите съперници.

За националния ни отбор това e първи финал на шампионат на Стария континент, след като записа пета поредна победа и промоция в Дивизия B. В спора за титлата българите ще срещнат отбора на Швеция, който се справи със Сърбия след 90:46 в първия полуфинал. Финалът е утре (петък) от 18:00 часа, а от 15:45 ч. ще се срещнат белгийците и сърбите в мача за бронза.

Българите дръпнаха с двуцифрена разлика още в началото и в края на първата част поведоха с 12 точки. Българският тим показа още по-добро лице във втория период, в който авансът му нарасна и това се оказа достатъчно да поведе с 38:19 в края на първото полувреме.

Двуцифреният аванс в полза на домакините на шампионата остана непокътнат и при подновяването играта, като след 30 минути си осигуриха разлика от 14 точки. Белгийците се активизираха в последната част и интрига не липсваше, тъй като редуцираха пасива си само до 6 точки, но в края българите удържаха победата.

Ясин Ташдемир се отличи за победителите с 25 точки, 15 борби и 5 асистенции. Рамазан Осксуз финишира с 15, 10 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи подавания. Антон Фиков приключи с 14 точки и 7 борби.

Терънс Еджа-Уато отвърна с 15 точки и 12 борби за белгийците.

#Европейско първенство по баскетбол на колички в Самоков, Дивизия C

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
5
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
6
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Български баскетбол

Рилски спортист приключва предсезонната си подготовка с тристранен турнир
Рилски спортист приключва предсезонната си подготовка с тристранен турнир
Миньор отново надигра сърби във втората си лятна контрола Миньор отново надигра сърби във втората си лятна контрола
Чете се за: 01:02 мин.
Монтана 2003 започна подготовката си със загуба Монтана 2003 започна подготовката си със загуба
Чете се за: 00:30 мин.
Баскеболните отбори на Берое започват предсезонната си подготовка утре Баскеболните отбори на Берое започват предсезонната си подготовка утре
Чете се за: 01:07 мин.
Баскетболистите на Локомотив Пд ще участват в събитие с най-малките си фенове Баскетболистите на Локомотив Пд ще участват в събитие с най-малките си фенове
Чете се за: 01:37 мин.
Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ