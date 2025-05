Историческо: Везенков заслужи приза за MVP на плейофите в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков продължава да трупа признание след признание за представянето си с Олимпиакос в Евролигата. Българският национал заслужи приза за MVP на тазгодишните плейофи в турнира на богатите. Крилото се превърна в първия носител на въпросната награда в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, като тя се дава на играча който оставил сериозна следа в хода на елиминациите.

Sasha Vezenkov is the first ever EuroLeague Playoffs MVP!



Congratulations to @Olympiacos_BC's forward @SashaVezenkov who was truly UNSTOPPABLE this postseason!



Check out some of his best Playoff moments below!



‘MVP of the Playoffs’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/qED9k0RUCE