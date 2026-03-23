Италианците отхвърлиха референдума за промените в Конституцията

Дясната коалиция на италианския премиер Джорджа Мелони загуби референдум за промени в Конституцията, насочени към правосъдна реформа.

Подкрепяното от опозицията "Не" спечели с близо 54 срещу 46 на сто при неочаквано висока избирателна активност от около 60 процента. Мелони заяви, че уважава решението на италианците, но даде да се разбере, че няма да подава оставка. Резултатът обаче е първото й голямо поражение преди парламентарните избори догодина.

Бившият премиер Джузепе Конте от движението "Пет звезди" определи изхода като "предизвестие за изгонване".

Друг бивш премиер Матео Ренци от Демократическата партия призова за оставка. Лагерът "Не" вижда в предложената промяна посегателство върху грижливо пазената независимост на италианската съдебна система.