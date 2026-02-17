Италия е олимпийски шампион в бързото надбягване с кънки

Италия спечели олимпийската титла в отборното преследване при мъжете в бързото пързаляне с кънки на Игрите в Милано. Домакините наложиха темпото във финала и не оставиха съмнение в превъзходството си срещу състава на САЩ.

Триото на „скуадрата“ в състав Давиде Гиото, Андреа Джованини и Микеле Малфати финишира за 3:39.20 минути и изпревари американците с 4.51 секунди. Италианците контролираха дистанцията от самото начало, а в заключителните обиколки дори увеличиха аванса си.

Сребърните медали останаха за отбора на САЩ – Итън Чепуран, Кейси Доусън и Емери Лееман, които записаха време от 3:43.71 минути. Американците не успяха да повторят представянето си от полуфиналите и този път не намериха нужната скорост, за да се противопоставят на домакините.

Бронзът спечели Китай. Хънбин Лю, Ю У и Вънхао Ли дадоха време от 3:41.38 минути и изпревариха с минималните 0.09 секунди състава на Нидерландия във финал Б.

След финала Андреа Джованини отпразнува успеха с емблематичния жест "Лека нощ“, познат от радостта на звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри, добавяйки още емоция към триумфа на домакините пред собствена публика.