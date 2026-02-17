БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 01:50 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Италия е олимпийски шампион в бързото надбягване с кънки

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Домакините надвиха САЩ във финала, Китай грабна бронза след драматична развръзка срещу Нидерландия

Италия е олимпийски шампион в бързото надбягване с кънки
Италия спечели олимпийската титла в отборното преследване при мъжете в бързото пързаляне с кънки на Игрите в Милано. Домакините наложиха темпото във финала и не оставиха съмнение в превъзходството си срещу състава на САЩ.

Триото на „скуадрата“ в състав Давиде Гиото, Андреа Джованини и Микеле Малфати финишира за 3:39.20 минути и изпревари американците с 4.51 секунди. Италианците контролираха дистанцията от самото начало, а в заключителните обиколки дори увеличиха аванса си.

Сребърните медали останаха за отбора на САЩ – Итън Чепуран, Кейси Доусън и Емери Лееман, които записаха време от 3:43.71 минути. Американците не успяха да повторят представянето си от полуфиналите и този път не намериха нужната скорост, за да се противопоставят на домакините.

Бронзът спечели Китай. Хънбин Лю, Ю У и Вънхао Ли дадоха време от 3:41.38 минути и изпревариха с минималните 0.09 секунди състава на Нидерландия във финал Б.

След финала Андреа Джованини отпразнува успеха с емблематичния жест "Лека нощ“, познат от радостта на звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри, добавяйки още емоция към триумфа на домакините пред собствена публика.

#Милано Кортина 2026

