ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на служебния земеделски министър

В 9.00 ч. Народното събрание събра кворум от 182 народни представители и започна работа. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на депутата от "Възраждане" Славчо Крумов.

Оставката на земеделския министър отново поискаха от ИТН, след като не се яви на изслушване в парламента заради назначена от него служителка. Според депутатите има сериозни съмнения, че тя е арестувана за притежаване на наркотици. От партията го потърсиха в земеделското министерство, но се оказа че в момента не е там. От ведомството коментираха за БНТ, че по късно ще дадат брифинг.

Станислав Балабанов, ИТН: "Като дойдохме тук, какво се случи - първо минахме през пресцентъра - казаха министърът го няма. Къде е? Не можем да ви дадем информация, как, ние сме народни представители - това е официална институция. Няма го, извън града е. Деси я няма - тя е с него. Отидохме при парламентарния му секретар, който е тук. "Не мога да ви дам тази информация" - отказва. Личният му секретар на министъра питахме - "Аз знам, но не мога да ви дам информация." Той се прикрива къде е."

От парламентарната група на "Алианс за права и свободи" (АПС) предлагат депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али (АПС) и група народни представители.

По предложение на ПГ на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) в проектопрограмата е включено първото четене на законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев и група народни представители.

От ПГ на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" са предложили в първата сряда от месеца парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

В проектопрограмата, по предложение на ПГ на "ДПС - Ново начало", е включено второто четене на изменения в Наказателния кодекс. Промените са внесени от депутати от "ДПС - Ново начало" и са приети на първо четене на 18 февруари т.г.