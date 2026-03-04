БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на служебния земеделски министър

Цветелина Катанска
парламента изслушат служебния министър земеделието иван христанов негови назначения
Снимка: БТА
В 9.00 ч. Народното събрание събра кворум от 182 народни представители и започна работа. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на депутата от "Възраждане" Славчо Крумов.

Оставката на земеделския министър отново поискаха от ИТН, след като не се яви на изслушване в парламента заради назначена от него служителка. Според депутатите има сериозни съмнения, че тя е арестувана за притежаване на наркотици. От партията го потърсиха в земеделското министерство, но се оказа че в момента не е там. От ведомството коментираха за БНТ, че по късно ще дадат брифинг.

Станислав Балабанов, ИТН: "Като дойдохме тук, какво се случи - първо минахме през пресцентъра - казаха министърът го няма. Къде е? Не можем да ви дадем информация, как, ние сме народни представители - това е официална институция. Няма го, извън града е. Деси я няма - тя е с него. Отидохме при парламентарния му секретар, който е тук. "Не мога да ви дам тази информация" - отказва. Личният му секретар на министъра питахме - "Аз знам, но не мога да ви дам информация." Той се прикрива къде е."

От парламентарната група на "Алианс за права и свободи" (АПС) предлагат депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али (АПС) и група народни представители.

По предложение на ПГ на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) в проектопрограмата е включено първото четене на законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев и група народни представители.

От ПГ на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" са предложили в първата сряда от месеца парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

В проектопрограмата, по предложение на ПГ на "ДПС - Ново начало", е включено второто четене на изменения в Наказателния кодекс. Промените са внесени от депутати от "ДПС - Ново начало" и са приети на първо четене на 18 февруари т.г.

