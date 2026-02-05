Ива Ереминова покри норматив за европейското по скокове във вода

Ива Ереминова завърши на девето място във финала на 1м трамплин при жените на Откритото първенство на Германия по скокове във вода. Състезателката на Георги Чобанов натрупа сбор от 208.10 т., което е и покрит норматив за Европейското първенство през лятото в Париж. Шампионка стана Ванеса Рогниш от отбора на Лайпциг с 235.00 т.

Във френската столица освен 1м трамплин Ереминова ще скача и кула 10м. Норматив за Париж ще гони и нейният брат Цветомир Ереминов, който ще вземе участие на университетския шампионат в Атланта, САЩ в края на месец март.

Това беше първото състезание за годината в календара на скоковете във вода. През лятото страната ни е домакин на Балканските игри за юноши и девойки на столичния басейн “Диана”, които ще се проведат успоредно с Международния турнир за “Купа София”.