БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ива Ереминова покри норматив за европейското по скокове във вода

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

През лятото страната ни е домакин на Балканските игри за юноши и девойки на столичния басейн “Диана”, които ще се проведат успоредно с Международния турнир за “Купа София”.

Ива Ереминова
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Ива Ереминова завърши на девето място във финала на 1м трамплин при жените на Откритото първенство на Германия по скокове във вода. Състезателката на Георги Чобанов натрупа сбор от 208.10 т., което е и покрит норматив за Европейското първенство през лятото в Париж. Шампионка стана Ванеса Рогниш от отбора на Лайпциг с 235.00 т.

Във френската столица освен 1м трамплин Ереминова ще скача и кула 10м. Норматив за Париж ще гони и нейният брат Цветомир Ереминов, който ще вземе участие на университетския шампионат в Атланта, САЩ в края на месец март.

Това беше първото състезание за годината в календара на скоковете във вода. През лятото страната ни е домакин на Балканските игри за юноши и девойки на столичния басейн “Диана”, които ще се проведат успоредно с Международния турнир за “Купа София”.

#Ива Ереминова #Скокове във вода

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Водни спортове

Петър Стойчев ще участва в олимпийска щафета по време на еврошампионата по ледено плуване
Петър Стойчев ще участва в олимпийска щафета по време на еврошампионата по ледено плуване
Антъни Иванов ще участва в Световните игри за допингирани Антъни Иванов ще участва в Световните игри за допингирани
Чете се за: 01:35 мин.
Цанко Цанков: Радвам се, че резултатите ми получават широко признание Цанко Цанков: Радвам се, че резултатите ми получават широко признание
Чете се за: 02:27 мин.
Злато и сребро за Цанко Цанков от Световната купа по зимно плуване в Гдиня Злато и сребро за Цанко Цанков от Световната купа по зимно плуване в Гдиня
Чете се за: 01:45 мин.
Цанко Цанков триумфира със Световната купа по зимно плуване в Гдиня Цанко Цанков триумфира със Световната купа по зимно плуване в Гдиня
Чете се за: 01:17 мин.
Сърбия и Унгария ще спорят за титлата на еврошампионата по водна топка Сърбия и Унгария ще спорят за титлата на еврошампионата по водна топка
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ