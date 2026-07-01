Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Екс ле Бен (Франция)

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Екс ле Бен (Франция) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Иванова победи „щастливата губеща" от квалификациите Инес Леон (Испания) с 6:3, 6:3 за час и 35 минути на корта. Българката направи общо седем пробива в мача, но също така четири пъти загуби подаването си. Във втория сет тя направи серия от четири поредни гейма – от 2:3 до 6:3, и затвори срещата.

Следващата ѝ съперничка ще бъде поставената под №2 в схемата Лиса Заар (Швеция).

На двойки Иванова и Аурора Дзантедески (Италия), четвърти поставени, загубиха от Паула Ормаечеа (Аржентина) и Ейми Стивънс (Австралия) със 6:7(6), 6:7(6).