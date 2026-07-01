БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Екс ле Бен (Франция)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Иванова победи „щастливата губеща" от квалификациите Инес Леон (Испания) с 6:3, 6:3

Слушай новината

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Екс ле Бен (Франция) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Иванова победи „щастливата губеща" от квалификациите Инес Леон (Испания) с 6:3, 6:3 за час и 35 минути на корта. Българката направи общо седем пробива в мача, но също така четири пъти загуби подаването си. Във втория сет тя направи серия от четири поредни гейма – от 2:3 до 6:3, и затвори срещата.

Следващата ѝ съперничка ще бъде поставената под №2 в схемата Лиса Заар (Швеция).

На двойки Иванова и Аурора Дзантедески (Италия), четвърти поставени, загубиха от Паула Ормаечеа (Аржентина) и Ейми Стивънс (Австралия) със 6:7(6), 6:7(6).

#Ива Иванова тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
2
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
3
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
4
Дъжд и понижение на температурите в сряда
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново
5
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас -...
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
6
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
5
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Български тенис

Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир във Франция
Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир във Франция
Три българки стартираха с победи на турнира в Куршумлийска баня Три българки стартираха с победи на турнира в Куршумлийска баня
Чете се за: 01:37 мин.
Янаки Милев започна с убедителна победа турнира в Скопие Янаки Милев започна с убедителна победа турнира в Скопие
Чете се за: 02:00 мин.
България се класира за световното първенство по тенис при юношите до 14 години България се класира за световното първенство по тенис при юношите до 14 години
Чете се за: 01:20 мин.
Лиа Каратанчева обърна поставена в схемата и се класира за третия кръг в Амстелвеен Лиа Каратанчева обърна поставена в схемата и се класира за третия кръг в Амстелвеен
Чете се за: 01:17 мин.
Антъни Генов достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в Троа Антъни Генов достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в Троа
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ) Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С послание за мир: Двама души се качиха на върха на Емпайър Стейт...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ