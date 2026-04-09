Иван Алипиев и Римини с ценна победа в Италия

Българският национал Иван Алипиев и неговият Римини записаха ценен успех при визитата си на Пистоя, след като се наложиха с 90:84 в двубой от 35-ия кръг на италианската Серия А2 при мъжете.

Победата е втора поред за тима на Римини и общо 20-а от началото на сезона, като отборът заема осмото място в подреждането с баланс 20-13. Съперникът Пистоя остава на дъното в класирането със 7 победи и 26 загуби.

Алипиев имаше солиден принос за успеха, завършвайки с 14 точки, 8 борби и 1 асистенция за близо половин час игра. Най-резултатен за победителите бе Давиде Денегри, който се отчете с 20 точки, 7 борби и 6 асистенции.

В следващия си мач от първенството Римини ще бъде домакин на Урания Милано на 12 април.