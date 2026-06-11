Иван Демерджиев: Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции

Няма специални намерения за рокади в МВР, заяви министърът на вътрешните работи
Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции, заяви Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи след заседание на вътрешна комисия.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Целият ресурс на МВР е впрегнат в това. Проверяваме на територията на цялата страна. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции."
По отношение на евентуални рокади в МВР Демерджиев коментира.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Няма специални намерения за рокади в МВР. Дадени са задачи във всички структури – ако се справят със задачите си, не очаквайте промени."
За длъжността главен секретар на МВР министърът заяви.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Когато има човек за титуляр, който мога да предложа, тогава ще предложа по съответния ред."