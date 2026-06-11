БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на...
Чете се за: 01:02 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Демерджиев: Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Няма специални намерения за рокади в МВР, заяви министърът на вътрешните работи

Иван Демерджиев: Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции
Снимка: БТА
Слушай новината

Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции, заяви Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи след заседание на вътрешна комисия.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Целият ресурс на МВР е впрегнат в това. Проверяваме на територията на цялата страна. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции."

По отношение на евентуални рокади в МВР Демерджиев коментира.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Няма специални намерения за рокади в МВР. Дадени са задачи във всички структури – ако се справят със задачите си, не очаквайте промени."

За длъжността главен секретар на МВР министърът заяви.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Когато има човек за титуляр, който мога да предложа, тогава ще предложа по съответния ред."

#Иван Демердижев #вътрешна комисия #незаконни гонки #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
1
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
2
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
3
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
4
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
5
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при...
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
6
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Политика

Разширяване на енергийното сътрудничество и по-добра свързаност обсъдиха външните министри на България и Турция
Разширяване на енергийното сътрудничество и по-добра свързаност обсъдиха външните министри на България и Турция
България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност
Чете се за: 01:40 мин.
Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС
Чете се за: 00:57 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в правителството, позицията ни е единна Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в правителството, позицията ни е единна
Чете се за: 05:57 мин.
Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Рекордна инфлация в САЩ: Тръмп обеща, че когато войната в Иран...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Политика
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Чете се за: 03:27 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ