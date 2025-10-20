БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Иван Дюлгеров е аут до края на сезона

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Стражът получи много тежка контузия.

Иван Дюлгеров
Снимка: Facebook / FC Sheriff
Иван Дюлгеров приключи с футбола за сезона. Стражът получи много тежка контузия, съобщи треньора на Шериф Тираспол Вадим Скрипченко.

По първоначални информации сънародникът ни е скъсал кръстни връзки на коляното. Това стана ясно след успеха с 5:0 над Спартаний Спортул (Селемет). Тогава журналистите питаха за отсъствието на Дюлгеров, а треньорът отговори:

"Иван Дюлгеров получи сериозна травма. Медицинското изследване, което направихме, показа травма на кръстни връзки на коляното. За съжалание, Иван няма да може да сни помоне до края на сезона", сподели специалистът.

Шериф (Тираспол) води в класирането на Молдова с 38 точки и 4 повече от 2-ия Зимбру (Кишинев) и 5 над Петрокуб (Хънчещ).

#Иван Дюлгеров

