Иван Дюлгеров е аут до края на сезона

Иван Дюлгеров приключи с футбола за сезона. Стражът получи много тежка контузия, съобщи треньора на Шериф Тираспол Вадим Скрипченко.

По първоначални информации сънародникът ни е скъсал кръстни връзки на коляното. Това стана ясно след успеха с 5:0 над Спартаний Спортул (Селемет). Тогава журналистите питаха за отсъствието на Дюлгеров, а треньорът отговори:

"Иван Дюлгеров получи сериозна травма. Медицинското изследване, което направихме, показа травма на кръстни връзки на коляното. За съжалание, Иван няма да може да сни помоне до края на сезона", сподели специалистът.

Шериф (Тираспол) води в класирането на Молдова с 38 точки и 4 повече от 2-ия Зимбру (Кишинев) и 5 над Петрокуб (Хънчещ).