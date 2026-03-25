Иван Иванов е осминафиналист на тенис турнира на ITF В Тарагона (Испания)

Иван Иванов се завърна с блестяща победа над втория поставен в основната схема на турнир на ITF В Тарагона (Испания) с награден фонд 30 000 долара. Световният №1 при юношите елиминира за два часа и 34 минути французина Шон Кенен и след 5:7, 6:3, 6:2 се класира за осминафинал.

За българина това бе първи мач от 11 февруари насам. Двата „Чалънджър"-а във Фуджайра, на които планираше да играе, бяха отменени заради войната в Близкия Изток и липсата на игрова практика се видя бързо. Иванов загуби първите четири гейма, а при 0:4 спаси три скрити сетбола. Младата ни надежда изравни при 5:5, но веднага загуби отново подаването си, а с това и сета.

Във втория Иван поведе с 3:1 и след девет поредни точки на свой сервис затвори частта. В третия пък след като допусна пробив за 2:2 Иванов не даде повече гейм на съперника си.

Във втория кръг националът ни за Купа "Дейвис" ще срещне утре победителят измежду играещите с „уайлд кард" в основната схема испанци Ноа Регас и Лука Елгера.

Другият ни представител в турнира Илиян Радулов претърпя тежко поражение на старта. Радулов загуби от Марсел Желински от Полша с 2:6, 1:6 за 62 минути игра.