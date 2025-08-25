Иван Русев и Илиян Стойнов със загуба на старта на световното по бадминтон

Българите Иван Русев и Илиян Стойнов загубиха на старта на надпреварата при двойките на световното първенство по бадминтон в Париж.

Русев и Стойнов отстъпиха пред опитните датчани и номер 21 в световната ранглиста Расмус Кяер и Фредерик Сьогор с 14:21, 15:21 за 36 минути.

Във вторник предстои само един мач с българско участие. На корта излиза младата надежда и европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).