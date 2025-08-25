БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Русев и Илиян Стойнов със загуба на старта на световното по бадминтон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Във вторник предстои само един мач с българско участие.

иван русев илиян стойнов отпаднаха първия кръг турнир бадминтон сащ
Снимка: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation/Facebook
Слушай новината

Българите Иван Русев и Илиян Стойнов загубиха на старта на надпреварата при двойките на световното първенство по бадминтон в Париж.

Русев и Стойнов отстъпиха пред опитните датчани и номер 21 в световната ранглиста Расмус Кяер и Фредерик Сьогор с 14:21, 15:21 за 36 минути.

Във вторник предстои само един мач с българско участие. На корта излиза младата надежда и европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).

Свързани статии:

Сестри Стоеви с изразителна победа на световното първенство по бадминтон
Сестри Стоеви с изразителна победа на световното първенство по бадминтон
Следващият им двубой ще бъде в сряда.
Чете се за: 01:02 мин.
#световно първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж 2025 г. #Илиян Стойнов #иван русев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
2
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
3
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
4
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
5
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
6
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Още

Спортни новини 25.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 25.08.2025 г., 20:50 ч.
Чепишева и Попиванова загубиха при дебюта си на световно първенство по бадминтон Чепишева и Попиванова загубиха при дебюта си на световно първенство по бадминтон
Чете се за: 00:57 мин.
Сестри Стоеви с изразителна победа на световното първенство по бадминтон Сестри Стоеви с изразителна победа на световното първенство по бадминтон
Чете се за: 01:02 мин.
Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионска лига тази седмица Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионска лига тази седмица
Чете се за: 01:32 мин.
Хандбалистките на Бяла започнаха подготовка за новия сезон Хандбалистките на Бяла започнаха подготовка за новия сезон
Чете се за: 02:00 мин.
Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ "Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
"Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ