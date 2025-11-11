БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Израел прие законопроект, предвиждащ смъртно наказание за терористи

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"За" гласуваха 39, "против" се обявиха 16

Израел прие законопроект, предвиждащ смъртно наказание за терористи
Снимка: БТА
Израелският парламент прие снощи на първо четене законопроект за въвеждане на "смъртно наказание за терористи", който е специално създаден, за да се прилага към палестинци, признати за виновни в убийствени атаки или атентати срещу Израел, предаде "Франс прес".

Законопроектът беше приет с мнозинство от 39 гласа "за" срещу 16 "против". Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, водеща фигура от израелската крайна десница, заплаши да престане да гласува с управляващото мнозинство, подкрепящо премиера Бенямин Нетаняху, ако този законопроект, представен от депутатка от неговата партия, не бъде подложен на гласуване в Кнесета.

Необходими са още гласувания на второ и трето четене, за да може предложеният текст да стане закон.

САЩ отменят частично някои от санкциите си срещу Сирия за още 180 дни
САЩ отменят частично някои от санкциите си срещу Сирия за още 180 дни
Собственикът на колата-бомба в Индия е арестуван Собственикът на колата-бомба в Индия е арестуван
Чете се за: 01:02 мин.
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Чете се за: 07:40 мин.
Израелски удари с дрон в Ливан: Обект на атаката са членове на "Хизбула" Израелски удари с дрон в Ливан: Обект на атаката са членове на "Хизбула"
Чете се за: 00:45 мин.
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
5847
Чете се за: 02:07 мин.
Посланик Лейдън за българските медици в Либия, Кадафи, дипломацията и пътя към свободата Посланик Лейдън за българските медици в Либия, Кадафи, дипломацията и пътя към свободата
Чете се за: 07:25 мин.

Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
