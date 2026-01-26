Израелска операция – издирват последния заложник в Газа

Израелската армия извършва операция по издирването на последния израелски заложник в Ивицата Газа.



Съобщава се, че издирват мъртвия заложник Ран Гвили в северната част близо до така наречената "жълта линия". Тя маркира контролираните от Израел части на палестинската територия.

Връщането на заложника е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт "Рафа" между Ивицата Газа и Египет, с което ще започне вторият етап от примирието.

Натискът към Израел се засили, след като американската администрация обяви, че вторият етап вече е в ход.