БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 00:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Известни са потенциалните съперници на България за Световна група за Купа "Дейвис"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Жребият ще бъде изтеглен на 23 ноември.

България Купа Дейвис
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

България разбра евентуалните си съперници за мача си през февруари следващата година от Световна група за Купа "Дейвис".

Нашите момчета спечелиха срещу Финландия с 3:2 победи през уикенда и се изкачиха с две места до рекордното 34-о място в обновената ранглиста за Купа „Дейвис". Така за първи път в историята България ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на Световно първенство.

Потенциалните съперници на България за мача на 6/7 или 7/8 февруари 2026 г. са отборите на Австралия (№2 в ранглистата), Нидерландия (№4), САЩ (№5), Канада (№7), Великобритания (№13), Хърватия (№14) и Сърбия (№15).

Също така сред потенциалните противници на България ще бъдат шест от осемте финалиста в тазгодишното издание турнира. Финалите ще се проведат през ноември от 18 до 23 ноември в Болоня (Италия). Във финалите ще вземат участие отборите на Италия (№1), Германия (№3), Франция (№6), Аржентина (№8), Чехия (№8), Испания (№10), Белгия (№11) и Австрия (№12).

Кои шест отбора от финалите ще бъдат евентуални съперници на България ще стане ясно след изиграването на полуфиналите на 22 ноември. Жребият пък ще бъде изтеглен в деня на финалната среща на 23 ноември.

България ще бъде домакин, ако се падне срещу отборите на Италия и Сърбия, Белгия и Франция и ще гостува срещу Великобритания, Германия, Австрия, Испания.

Жребият ще определи домакина, ако България се падне срещу тимовете на Канада, САЩ и Австралия, Нидерландия, Хърватия, Аржентина и Чехия.

Свързани статии:

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Националите ни по тенис надвиха Финландия с 3-2 победи
Чете се за: 02:00 мин.
#Купа Дейвис 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Тенис

Димитър Кузманов с труден успех в Румъния
Димитър Кузманов с труден успех в Румъния
Италия продължава защитата на титлата си за Били Джийн Кинг къп Италия продължава защитата на титлата си за Били Джийн Кинг къп
Чете се за: 01:15 мин.
Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на сингъл на европейското лично до 18 г. Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на сингъл на европейското лично до 18 г.
Чете се за: 01:32 мин.
Шиникова потегли успешно на сингъл и двойки в Монастир Шиникова потегли успешно на сингъл и двойки в Монастир
Чете се за: 01:02 мин.
Проклятието на Ню Йорк! Проклятието на Ню Йорк!
Чете се за: 04:10 мин.
Гърневска и Александрова продължават към 1/4-финалите на турнира в Пазарджик Гърневска и Александрова продължават към 1/4-финалите на турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в този живот
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 00:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ