Известни са потенциалните съперници на България за Световна група за Купа "Дейвис"

България разбра евентуалните си съперници за мача си през февруари следващата година от Световна група за Купа "Дейвис".

Нашите момчета спечелиха срещу Финландия с 3:2 победи през уикенда и се изкачиха с две места до рекордното 34-о място в обновената ранглиста за Купа „Дейвис". Така за първи път в историята България ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на Световно първенство.

Потенциалните съперници на България за мача на 6/7 или 7/8 февруари 2026 г. са отборите на Австралия (№2 в ранглистата), Нидерландия (№4), САЩ (№5), Канада (№7), Великобритания (№13), Хърватия (№14) и Сърбия (№15).



Също така сред потенциалните противници на България ще бъдат шест от осемте финалиста в тазгодишното издание турнира. Финалите ще се проведат през ноември от 18 до 23 ноември в Болоня (Италия). Във финалите ще вземат участие отборите на Италия (№1), Германия (№3), Франция (№6), Аржентина (№8), Чехия (№8), Испания (№10), Белгия (№11) и Австрия (№12).

Кои шест отбора от финалите ще бъдат евентуални съперници на България ще стане ясно след изиграването на полуфиналите на 22 ноември. Жребият пък ще бъде изтеглен в деня на финалната среща на 23 ноември.

България ще бъде домакин, ако се падне срещу отборите на Италия и Сърбия, Белгия и Франция и ще гостува срещу Великобритания, Германия, Австрия, Испания.

Жребият ще определи домакина, ако България се падне срещу тимовете на Канада, САЩ и Австралия, Нидерландия, Хърватия, Аржентина и Чехия.