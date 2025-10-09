Джани Инфантино: Футболът поема голям риск с мачовете в чужбина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Президентът на ФИФА коментира мачовете от Ла Лига и Серия А, които ще се играят в други държави.

Джани Инфантино
Снимка: БГНЕС
Футболът поема голям риск с решението мачове от вътрешните първенства да се играят в чужбина, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Ла Лига и Серия А получиха неохотно одобрение от УЕФА да проведат по един мач в чужбина този сезон, като ФИФА трябва да даде окончателно зелена светлина за плана.

Виляреал и Барселона са готови да играят в Маями през декември, докато Милан и Комо имат мач в Пърт, Австралия, през февруари.

"Имаме структура, при която имаме мачове на национално ниво, на континентално ниво и след това на световно ниво. И това е структура, която направи футбола спорт номер едно в света. Ако искаме да разчупим тази структура, поемаме голям риск", каза Инфантино пред репортери на Общото събрание на Европейските футболни клубове (EFC) в Рим.

"Ако искаме да регулираме тази структура, тогава, трябва да направи анализ. Имам лично мнение, което няма да споделя с вас в момента, но видях, че УЕФА го е одобрила. Трябва да се одобри и този мач от Ла Лига в Маями от КОНКАКАФ. Не знам дали АФК е одобрила мача в Австралия, от всички заинтересовани страни, и след това ще се стигне до ФИФА за одобрение", добави той.

„Но това е един мач - мисля, че се нуждаем от по-глобално размисъл за това какво искаме да направим. Искаме ли всеки да играе навсякъде и да прави каквото си иска. Или искаме да имаме регулирана система, която отчита интересите на всички на национално, континентално и клубно ниво, но също така и легитимността на всеки да организира събития и да регулира спорта в собствената си страна или континент?“, каза още шефът на световния футбол.

Изпълнителният директор на Байерн Мюнхен Ян-Кристиан Дреезен заяви, че клубът му няма желание да следва примера на четирите отбора, които ще играят в чужбина.

"Имам ясна идея къде да играем домакинските си мачове от лигата и това е у дома, защото играем за феновете. Играем за феновете в чужбина, но играем и за феновете у дома. И затова мисля, че е добра идея да играем мачове от лигата у дома, а не в чужбина. Да, искаме да се разширим, но можем да се разширим с тези големи нови международни клубни състезания - мисля, че това трябва да е нашият идеал", каза той.

Мачове от Ла Лига и Серия А ще се играят в САЩ и Австралия
Мачове от Ла Лига и Серия А ще се играят в САЩ и Австралия
УЕФА даде своето разрешение.
Чете се за: 01:45 мин.
#Ла Лига 2025/26 #Серия А 2025/26 #Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

