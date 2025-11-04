БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джани Инфантино приветства допускането на жени на футболен мач в Иран

от БНТ
Президентът на ФИФА предпочита политика на лично ангажиране с ръководителите на страната.

президентът фифа джани инфантино действията президента турския клуб анкарагюджю неприемливи футбола
Слушай новината

Президентът на Международната футболна централа (ФИФА) Джани Инфантино приветства като "окуражаващо развитие" присъствието на жени и момичета на футболния мач за Купа Хазфи в иранския град Машхад в неделя, пише агенция Reuters.

С малки изключения, на жените беше забранено присъствието на спортни събития в ислямската република след революцията през 1979 година, а ФИФА се сблъска с призиви мъжкият национален отбор на страната да бъде изваден от Световното първенство през 2022-а заради казуса.

Инфантино предпочита политика на лично ангажиране с ръководителите на страната и приветства достъпа до стадион "Имам Реза" за някои жени и момичета като още една стъпка напред.

"Бях много доволен да науча за присъствието на жени и момичета на мача в Иран", каза президентът на ФИФА в публикация в социалните мрежи.

"Това е окуражаващо развитие след срещата от иранския елита през декември миналата година в Исфахан, където присъстваха 45 000 жени и момичета, както и на техеранското дерби през 2023-а, когато на стадиона присъстваха 3000 жени и момичета", добави Джани Инфантино.

Групата за правата на жените Open Stadiums, която води призивите за изключване на Иран от последното Световно първенство, коментира, че само ограничен брой жени са били допуснати до мача в неделя между двата клуба от по-ниски дивизии. Те също така отбелязаха, че мачът се е провел на същия стадион, където Human Rights Watch съобщи, че десетки жени са били насилствено възпрепятствани да гледат квалификационен двубой за Световното първенство между Иран и Ливан през 2022 година.

Инфантино каза, че се надява да види по-голям напредък в отварянето за всички на футболните мачове в Иран и други части на света, където достъпът е ограничен.

"Визията на ФИФА е да направи футбола достъпен за всички във всички части на света, защото нашата игра принадлежи на всеки, който желае да я изпита. Докато продължаваме диалога и усилията си със съответните органи по целия свят, за да направим футбола още по-глобален, се надявам да видя това развитие да продължи в положителна посока", заяви още той.

Иран вече се класира за Световното първенство през 2026 година.

#Джани Ифантино #Световна футболна централа (ФИФА) #Иран

