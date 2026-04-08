Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Джейлън Браун изведе Бостън Селтикс до успех срещу Шарлът Хорнетс

Обзор на мачовете в НБА.

Джейлън Браун изведе Бостън Селтикс до нов успех срещу Шарлът Хорнетс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Гостите от Северна Каролина водиха с 11 точки през първото полувреме, но „келтите“ спечелиха третата четвърт с 35:26, повеждайки с 3 точки преди старта на заключителната част. В нея отборът на Джо Мазула показа преимуществото си и затвори срещата, доближавайки се до това да гарантира второто си място в крайното класиране на Източната конференция.

Браун записа 35 точки и 9 борби, с което удължи серията си с поне 26 точки на 10 двубоя. Джейсън Тейтъм добави 23 точки, а Немиаш Кета, Дерик Уайт и Пейтън Причард допринесоха с по 12 точки.

ЛаМело Бол беше най-резултатен за Шарлът с 36 точки, Брандън Милър добави 20, а Майлс Бриджис и Кон Кнюпел реализираха по 13.

Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 123:87 за втора убедителна победа срещу този съперник в рамките на една седмица. „Езерняците“ записаха най-слабото си представяне за сезона, но бяха без всичките си звезди - Лука Дончич, ЛеБрон Джйемс, Остин Рийвс, Маркъс Смарт и Джаксън Хейс, които заедно отбелязват по средно 94,6 точки на мач. Дончич и Рийвс са аут до края на редовния сезон, а ветеранът Джеймс пропусна един двубой, за да даде почивка на левия си крак.

Шей Гилджъс-Алекзандър отново отбеляза над 20 точки, завършвайки срещата с 25, а към тях добави 8 асистенции. Айзея Джо вкара 6 тройки за общо 18 точки, а Джаред Маккейн и Чет Холмгрен се включиха с по 15 точки, като вторият записа и 10 борби за дабъл-дабъл.

За Лейкърс най-резултатен беше Руи Хачимура с 15 точки, а Дрю Тими и Ник Смит Джуниър реализираха по 11.

Кауай Ленард вкара 34 точки в 55-ия си пореден мач с поне 20, за да донесе победата на Лос Анджелис Клипърс срещу Далас Маверикс със 116:103. Калифорнийци се съвзеха след изпусната преднина от 23 точки, за да затворят срещата в своя полза, а с този успех запазиха осмата си позиция на Запад с баланс 41-38.

Дариъс Гарланд се отличи с 22 точки за Клипърс, а Дерик Джоунс Джуниър записа дабъл-дабъл от 11 точки и 10 борби.

След 96 точки в предишните си два мача, кандидатът за приза за новобранец на годината Купър Флаг отбеляза 25 точки и 9 борби, Марвин Багли III добави 21 точки и 9 борби, а Райън Нембхард - 12 точки и 7 асистенции.

Торонто Раптърс сложи край на надеждите на Маями Хийт за директно класиране в плейофите, надигравайки съперника си със 121:95. Същевременно канадският тим се доближи на победа от петия в Източната конференция Атланта Хоукс и ще се бори до последно за по-добра позиция на старта на плейофната фаза в шампионата на НБА.

Скоти Барнс поведе Торонто с 25 точки и 8 борби, Брандън Инграм добави 23 точки, Якоб Пьолтъл се отличи със 17 точки, а Ар Джей Барет - с 16 точки и 8 борби.

Андрю Уигинс бе най-резултатен за Хийт с 24 точки, а Тайлър Хиро и Норман Пауъл добавиха по 14.

Минесота Тимбъруулвс сложи край на серията си от три поредни поражения и си осигури шестото място на Запад с победа над Индиана Пейсърс със 124:104. Айо Досунму отбеляза 24 точки, Джулиъс Рандъл и Боунс Хайланд добавиха по 19, а Наз Рийд - 17.

За Индиана Итън Томпсън записа 17 точки, а Оби Топин и Джейлън Слоусън отбелязаха по 14.

Хюстън Рокетс постигна успех срещу Финикс Сънс със 119:105 като гост. Кевин Дюрант поведе тима си с 5 тройки и общо 24 точки, Амен Томпсън се отчете с 22 точки, 11 борби и 8 асистенции, а Джабари Смит Джуниър записа 12 точки и 14 борби за дабъл-дабъл.

От „слънцата“ най-добър беше Девин Букър с 31 точки и 8 асистенции, Марк Уилямс добави 19 точки и 8 борби, а Джейлън Грийн реализира 15 точки.

@nba Quick rewind ️. Full recap. Here’s everything from tonight @houstonrockets vs. @Phoenix Suns #NBA #Basketball #Rockets #Suns ♬ original sound - NBA

Ню Орлиънс Пеликанс надигра Юта Джаз със 156:137 в най-резултатния мач от програмата. Джеремая Фиърс постави рекорд за най-много точки от новобранец на Пеликанс с 40, а с това сложи край на серията от осем поредни загуби на своя отбор. Джордан Пуул добави 34 точки, Джордан Хоукинс - 25, Майка Пийви - 20, а Дерик Куийн - 17 точки и 12 борби за дабъл-дабъл.

За отбора на Юта Кенеди Чандлър записа 31 точки и 8 борби, Без Мбенг добави 26 точки, Коди Уилямс - 19, Брайс Сенсабо - 18, а Джон Кончар се отличи с трипъл-дабъл от 12 точки и по 10 борби и асистенции.

View this post on Instagram

A post shared by NBA (@nba)


В останалите срещи от вечерта Чикаго Булс се наложи над Вашингтон Уизардс със 129:98, Бруклин Нетс победи Милуоки Бъкс с 96:90, а Голдън Стейт Уориърс надделя над Сакраменто Кингс със 110:105.

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
Български принос за мисиите до Луната
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
