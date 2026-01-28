Джокович: Музети беше много по-добрият играч, бях на път за вкъщи

Пътят на 10-кратния шампион в Мелбърн Новак Джокович до финалната четворка беше значително подпомогнат от физическите проблеми на неговия опонент Лоренцо Музети.

Въпреки че се бори с „много неприятен“ мехур на крака, който изискваше медицинска помощ по време на четвъртфинала, сърбинът оцеля, за да запази защитата на титлата си жива. Италианецът потърси лекарска помощ заради травма на бедрото и впоследствие се отказа при резултат 2-0 сета в негова полза и 3:1 за Ноле в третата част.

„Не знам какво да кажа, освен че ми е жал за него“, призна Джокович по време на интервюто си на корта след оттеглянето на Музети.

Джокович е спечелил само 11 гейма в последните си два мача поради приключили предсрочно контузии на опонентите му. Сърбинът става първият играч в Откритата ера, който се възползва от две отказвания през втората седмица на един турнир от Големия шлем.

„Той беше много по-добрият играч, бях на път за вкъщи тази вечер. Не знам какво да кажа, такива неща се случват в спорта. Случвало ми се е няколко пъти, но на четвъртфиналите на турнир от Големия шлем, при преднина от два сета и пълен контрол, е толкова жалко. Пожелавам му бързо възстановяване и без съмнение трябваше да бъде победител днес“, каза още рекордьорът по титли в Големия шлем.

Джокович се класира за четвъртфинала с Музети, след като чешкият тийнейджър Якуб Меншик се оттегли отново поради контузия.

Новак Джокович ще играе на полуфинала срещу втория поставен и защитаващ титлата Яник Синер или американеца Бен Шелтън. С достигането до рекордния си 54-ти полуфинал от Големия шлем, сърбинът е третият най-възрастен мъж в Откритата ера, постигнал полуфинал от Големия шлем, запазвайки мечтата си за 25-та титла от Големия шлем жива.

„Тази вечер ще удвоя молитвите си за благодарност към Бог, че наистина ми даде възможност. След няколко дни ще направя всичко възможно, за да я използвам“, каза Джокович.

„Нищо сериозно не ме притеснява, просто днес не усещах топката“, добави сърбинът.