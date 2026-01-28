Музети: Да имам преднина и да бъда принуден да се откажа, наистина е болезнено

Новак Джокович достигна полуфиналите на Australian Open при драматични и щастливи обстоятелства, след като Лоренцо Музети се отказа по време на третия сет от четвъртфиналния им сблъсък. Музети, поставен под номер 5, показа вдъхновяващо представяне и успя да поведе с 6:4, 6:3, 1:3, преди контузия в слабините и адукторната област да му попречат да продължи срещата.

Джокович е спечелил само 11 гейма в последните си два мача поради приключили предсрочно контузии на опонентите му. Сърбинът става първият играч в Откритата ера, който се възползва от две отказвания през втората седмица на един турнир от Големия шлем. Той се класира за четвъртфинала с Музети, след като чешкият тийнейджър Якуб Меншик се оттегли отново поради контузия.

Лоренцо Музети разкри на пресконференцията, че е започнал да усеща травмата в началото на втория сет, като болката се е увеличила до степен, че не е могъл да продължи. Това не е първият път, когато петият поставен има подобни проблеми, тъй като Музети се оттегли и по време на полуфиналите на Откритото първенство на Франция срещу Карлос Алкарас миналото лято.

„Направихме всички прегледи и тестове преди началото на сезона, за да видим и да се опитаме да предотвратим подобни контузии, като казаха, че не се е видяло нищо. Честно казано, нямам думи да опиша как се чувствам в момента и колко тежка е за мен тази контузия в настоящия момент", заяви той.

"Никога не съм си представял чувството да водя с 2:0 сета срещу Новак, да играя така, да имам преднина по този начин и да бъда принуден да се откажа. Разбира се, че наистина е болезнено“, коментира още италианският тенисист.