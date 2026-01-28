Късметът пак покри Джокович за място на полуфиналите в Мелбърн след отказване на Лоренцо Музети

Новак Джокович се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис с голяма доза късмет, след като Лоренцо Музети се отказа заради контузия в четвъртфиналния им сблъсък. Италианецът водеше с 6:4, 6:3 след два часа игра, но проблем в бедрото в началото на третия сет сложи край на участието му.

Петият поставен Музети изигра изключително силен мач и напълно неутрализира Джокович в първите два сета. Италианецът действаше агресивно, контролираше разиграванията от основната линия и се възползва от необичайно големия брой непредизвикани грешки на сърбина. След загубата на втория сет Джокович дори взе медицински таймаут, опитвайки се да промени хода на срещата.

В третата част обаче ролите се размениха. Още в първия си сервис гейм Музети усети болка в крака и поиска медицинска помощ.

Въпреки че поднови играта, движението му беше сериозно ограничено. При резултат 3:1 в полза на Джокович италианецът реши да прекрати мача и подаде ръка на съперника си на мрежата, напускайки корта под аплодисментите на публиката на "Род Лейвър Арена".





Самият Джокович не скри разочарованието си от развоя на срещата и призна, че е бил на крачка от отпадане. Сърбинът заяви, че Музети е бил много по-добрият играч в първите два сета и определи отказването му като изключително малшанс. Въпреки това 38-годишният тенисист продължава похода си към рекордна 25-а титла от Големия шлем.

Любопитното е, че това е втори пореден мач на Джокович в турнира, в който той печели след отказ на съперник, след като в четвъртия кръг чехът Якуб Меншик също се оттегли заради контузия. В полуфиналите Ноле ще срещне победителя от двубоя между защитаващия титлата си Яник Синер и американеца Бен Шелтън.