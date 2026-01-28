БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Късметът пак покри Джокович за място на полуфиналите в Мелбърн след отказване на Лоренцо Музети

bnt avatar logo от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Италианецът бе по-добрият на корта в първите два сета, но контузия му попречи да направи сензация в Мелбърн

късметът пак покри джокович полуфиналите мелбърн лоренцо музети отказа поради контузия
Слушай новината

Новак Джокович се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис с голяма доза късмет, след като Лоренцо Музети се отказа заради контузия в четвъртфиналния им сблъсък. Италианецът водеше с 6:4, 6:3 след два часа игра, но проблем в бедрото в началото на третия сет сложи край на участието му.

Петият поставен Музети изигра изключително силен мач и напълно неутрализира Джокович в първите два сета. Италианецът действаше агресивно, контролираше разиграванията от основната линия и се възползва от необичайно големия брой непредизвикани грешки на сърбина. След загубата на втория сет Джокович дори взе медицински таймаут, опитвайки се да промени хода на срещата.

В третата част обаче ролите се размениха. Още в първия си сервис гейм Музети усети болка в крака и поиска медицинска помощ.

Въпреки че поднови играта, движението му беше сериозно ограничено. При резултат 3:1 в полза на Джокович италианецът реши да прекрати мача и подаде ръка на съперника си на мрежата, напускайки корта под аплодисментите на публиката на "Род Лейвър Арена".

Самият Джокович не скри разочарованието си от развоя на срещата и призна, че е бил на крачка от отпадане. Сърбинът заяви, че Музети е бил много по-добрият играч в първите два сета и определи отказването му като изключително малшанс. Въпреки това 38-годишният тенисист продължава похода си към рекордна 25-а титла от Големия шлем.

Любопитното е, че това е втори пореден мач на Джокович в турнира, в който той печели след отказ на съперник, след като в четвъртия кръг чехът Якуб Меншик също се оттегли заради контузия. В полуфиналите Ноле ще срещне победителя от двубоя между защитаващия титлата си Яник Синер и американеца Бен Шелтън.

Свързани статии:

Пътят на Джокович към титла №25 се отваря – но сериозните препятствия остават
Пътят на Джокович към титла №25 се отваря – но сериозните препятствия остават
Сърбинът е на прага на нов рекорд в Шлема, но трудното тепърва...
Чете се за: 05:37 мин.
Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open
Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open
Неговият опонент Якуб Меншик се оттегли заради контузия.
Чете се за: 02:15 мин.
#Australian Open 2026 #Лоренцо Музети #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
2
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е обсъждан в Министерския съвет
3
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
4
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
5
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Спортните събития, които бележат 2026 година
6
Спортните събития, които бележат 2026 година

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Тенис

Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира в Уестън (САЩ)
Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира в Уестън (САЩ)
Джесика Пегула победи Аманда Анисимова и се класира за първи път на полуфинал на Australian open Джесика Пегула победи Аманда Анисимова и се класира за първи път на полуфинал на Australian open
Чете се за: 02:12 мин.
Димитър Кисимов продължава към четвъртфиналите на двойки при юношите на Australian Open Димитър Кисимов продължава към четвъртфиналите на двойки при юношите на Australian Open
Чете се за: 01:25 мин.
Елена Рибакина елиминира Ига Швьонтек и сложи край на мечтата й за титла от Australian Open Елена Рибакина елиминира Ига Швьонтек и сложи край на мечтата й за титла от Australian Open
Чете се за: 03:05 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
Шиникова е четвъртфиналистка на двойки в Шарм ел Шейх Шиникова е четвъртфиналистка на двойки в Шарм ел Шейх
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
20% от учениците в Пловдив са болни 20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Владимир Иванов: Проблеми с превалутирането има предимно в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Нови протести в Сърбия срещу Вучич
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ