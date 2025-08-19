БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Британецът сложи край на своята кариера на 30-годишна възраст.

Кайл Едмънд приключи с тениса
Снимка: БТА
Слушай новината

Кайл Едмънд сложи край на своята професионална тенис кариера. Британецът стори това на 30-годишна възраст. Бившата първа ракета на Великобритания спечели две ATP титли и стана едва вторият от своята страна след Анди Мъри, който достигна до полуфиналите на Australian Open през 2018 година.

Той беше част от отбора на Великобритания, който спечели Купа Дейвис за първи път от 79 години, а също така представи страната си на Олимпийските игри през 2016 г. в Рио.

Изкачването на Едмънд в топ 50 на света съвпадна с контузия на коляното, която изискваше три операции и го държеше извън корта почти две години.

"Последните пет години си взеха своя дан с три операции и други контузии, тялото ми казва, че най-накрая е достигнало крайната точка. Поглеждайки назад, мога да кажа, че дадох най-доброто от себе си, не съжалявам за нищо“, каза Едмънд в изявление.

