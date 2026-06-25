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Как и защо едно бистро в Копенхаген отдаде почит на звездата на френския отбор Майкъл Олисе

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Защото той носи името “Олисе”, точно като фамилията на самия играч

Как и защо едно бистро в Копенхаген отдаде почит на звездата на френския отбор Майкъл Олисе
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Изявите на Майкъл Олисе от началото на световното първенство насам впечатлиха и не останаха незабелязани дори в Дания. Френският нападател спечели феновете на страната, а доказателство за това е едно бистро в столицата Копенхаген.

Собствениците са горди с изящната асистенция на Олисе към Мбапе в откриващия мач срещу Сенегал, спечелен от "петлите" с 3:1.

Но защо точно този ресторант? Защото той носи името “Олисе”, точно като фамилията на самия играч.

Заведението, което предлага френска кухня от 2025 г. насам, се възползва от съвпадението и дори облече своя персонал с фланелки на френския национален отбор, върху които бяха отпечатани името на Майкъл Олисе и неговият номер 11.


Историята не свършва с екипите. В своя Instagram профил ресторантът обяви също, че гостите ще могат да наблюдават на живо макар и без звук мача между Франция и Норвегия в петък вечер. Според собствениците, това ще даде възможност на клиентите да следят изявите на съименника на бистрото, докато се наслаждават на вечерята си, и да подкрепят „сините“, които ще се изправят срещу играчите на скандинавската страна.

Майкъл Олисе се превърна в една от звездите на селекцията на Дидие Дешан. Роден в Лондон, тренирал в Рединг, а след това разкрил таланта си в Кристъл Палас преди да премине в Байерн Мюнхен, 24-годишният футболист се утвърди като един от най-креативните таланти в европейския футбол.

Изявите му във френския отбор през последната година допринесоха за нарастващата му популярност, далеч отвъд границите на Франция.

Какво ли ще измисли бистрото в столицата на Дания, ако Франция отиде на финал?

#Майкъл Олисе

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