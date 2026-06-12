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Канада поднесе една от сензациите във ВНЛ след успех над олимпийския шамион Франция

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Национални отбори
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Домакините в Отава записаха първа победа в турнира след успех с 3:1 срещу "петлите“

Канада поднесе една от сензациите във ВНЛ след успех над олимпийския шамион Франция
Снимка: volleyballworld.com
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Националният отбор на Канада поднесе една от големите изненади във втория ден на Лигата на нациите по волейбол при мъжете. Пред близо 3000 зрители в Отава домакините победиха действащия олимпийски шампион Франция с 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 27:25) и записаха първи успех в тазгодишното издание на турнира.

След поражението от Германия в пет гейма на старта, канадците демонстрираха различно лице и заслужено стигнаха до победата срещу носителя на олимпийските титли от Токио 2020 и Париж 2024.

Най-резултатен за победителите беше Ксандър Кетржински с 20 точки, а Ерик Льопки и Стивън Маар добавиха съответно 18 и 12 точки. Ключова роля за успеха изигра играта на блокада, където Канада реализира впечатляващите 15 точки срещу едва 7 за французите.

Най-оспорван беше четвъртият гейм. Франция отрази два мачбола благодарение на Матис Ено, но в крайна сметка домакините затвориха срещата след успешни атаки на Кетржински и Маар.

За французите Стивън Бойер завърши с 19 точки, а Ено добави 16, но това не бе достатъчно за избягване на първото поражение през сезона.

С победата Канада подобри позицията си във временното класиране на Лигата на нациите, докато Франция допусна първа загуба след успеха срещу световния шампион Италия в първия кръг.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Национален отбор на Канада по волейбол #национален отбор на Франция по волейбол мъже

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