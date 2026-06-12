Канада поднесе една от сензациите във ВНЛ след успех над олимпийския шамион Франция

Националният отбор на Канада поднесе една от големите изненади във втория ден на Лигата на нациите по волейбол при мъжете. Пред близо 3000 зрители в Отава домакините победиха действащия олимпийски шампион Франция с 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 27:25) и записаха първи успех в тазгодишното издание на турнира.

След поражението от Германия в пет гейма на старта, канадците демонстрираха различно лице и заслужено стигнаха до победата срещу носителя на олимпийските титли от Токио 2020 и Париж 2024.

Най-резултатен за победителите беше Ксандър Кетржински с 20 точки, а Ерик Льопки и Стивън Маар добавиха съответно 18 и 12 точки. Ключова роля за успеха изигра играта на блокада, където Канада реализира впечатляващите 15 точки срещу едва 7 за французите.

Най-оспорван беше четвъртият гейм. Франция отрази два мачбола благодарение на Матис Ено, но в крайна сметка домакините затвориха срещата след успешни атаки на Кетржински и Маар.

За французите Стивън Бойер завърши с 19 точки, а Ено добави 16, но това не бе достатъчно за избягване на първото поражение през сезона.

С победата Канада подобри позицията си във временното класиране на Лигата на нациите, докато Франция допусна първа загуба след успеха срещу световния шампион Италия в първия кръг.