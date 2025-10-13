Капитанът на Арсенал ще отсъства от терените до края на ноември

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор ще остане извън игра няколко седмици заради контузия на коляното, като е малко вероятно той да се завърне на терена до следващата международна пауза през ноември, твърди BBC Sport.

Норвежкият футболист претърпя травмата по време на мача на "артилеристите" срещу Уест Хем във Висшата лига в началото на октомври, а по-късно беше разкрито, че е получил увреждане на връзки на лявото коляно.