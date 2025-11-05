БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карина Константинова и Келтерн нямат спиране в Еврокъп

от Веселин Михайлов
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Българката и германките продължават да трупат победи в Европа.

Карина Константинова и Келтерн нямат спиране в Еврокъп
Снимка: fiba.com
Карина Константинова и Рутроник Старс Келтерн загряха за плейофите в Еврокъп. На свой терен българката и нейните съотборнички не простиха на Хомутов след 91:49 в мач от петия кръг в група F.

Константинова започна сред титулярите и остана в игра 29 минути. За това време българската националка финишира с 6 точки, 4 борби, 7 асистенции и 2 откраднати топки. При стрелбата си гардът бе 3/5 от близко разстояние и 0/1 зад дъгата.

Баскетболистките на Матеа Тавич са с пълен актив от пет победи и заемат еднолично първото място в групата, като няма как да бъдат изместени от него и още преди седмица си осигуриха място в елиминациите. На 27 ноември (сряда) Константинова и компания ще сложат край на първата фаза с гостуване на Пея.

Домакините нямаха спиране още от самото начало и след 10 минути игра се отскубнаха с 20 точки. Убедителното представяне на германките не стихна и във втората част, за да се изстрелят на голямата почивка при 48:30. През второто полувреме действащите шампионки на Германия отново доминираха с пълна сила и за интрига изобщо не можеше да става дума.

Алекс Кис-Ръск завърши с 18 точки, 9 борби и 7 асистенции за Келтерн.

