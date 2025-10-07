БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Карлос Алкарас обяви програмата си, завръща се на корта в Рияд

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Испанецът си взе допълнителна почивка след триумфа в Токио.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Световният №1 Карлос Алкарас отказа участие на Мастърс 1000 турнира в Шанхай заради физически проблеми. Въпросът, който вълнува феновете, е: кога ще се завърне испанската звезда?

В края на септември Алкарас спечели титлата на турнира в Токио (Japan Open), с което си осигури осмия трофей за сезона и общо 24-ти в кариерата си. Това бе и дебютното му участие в японската столица, където той демонстрира характер и устойчивост, след като още в първия кръг получи травма в глезена срещу Себастиан Баес. Въпреки болката, испанецът премина през трудностите и триумфира.

След победата си във втория кръг срещу Зизу Бергс, шесткратният шампион от Големия шлем не пропусна да похвали дългогодишния си физиотерапевт Хуанхо Морено:

„Беше трудно. Имах около ден и половина, за да се възстановя максимално добре. Вече съм го казвал и ще го повторя – имам най-добрия физиотерапевт в света, на когото вярвам на 100%. Работата, която свърши за глезена, беше страхотна. Успях да играя нормално, което е отлично. На моменти усещах лека несигурност при някои движения, но като цяло изиграх страхотен мач“, сподели Алкарас.

Малко след триумфа в Токио, Алкарас обяви чрез видео, че няма да участва в Шанхай:

„Много съм разочарован, че няма да мога да играя на Rolex Shanghai Masters тази година. За съжаление имам физически проблеми и след консултация с екипа ми взехме решение, че най-доброто за мен е почивка и възстановяване. Очаквах с нетърпение да играя пред невероятните фенове в Шанхай. Надявам се скоро да се върна и да се видим отново през следващата година“, каза испанецът.

Според вестник Marca, Карлос Алкарас се очаква да бъде напълно възстановен за следващото си участие – демонстративния турнир Six Kings Slam в Рияд, Саудитска Арабия. Събитието ще се проведе между 15 и 18 октомври, като всеки от шестимата участници ще получи $1.5 милиона само за участието си, а победителят ще прибави още $4.5 милиона към сметката си.

Алкарас ще поднови съвместната си работа с основния си треньор Хуан Карлос Фереро преди турнира в Саудитска Арабия. От US Open насам той тренираше под ръководството на другия си треньор – Самуел Лопес.

След Six Kings Slam, испанецът ще участва още на:

Мастърс 1000 турнира в Париж (27 октомври – 2 ноември);
Финалите на ATP в Торино (9–16 ноември);
Финалите за Купа Дейвис (18–23 ноември).

#Карлос Алкарас

Product image
