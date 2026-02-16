БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Карлос Алкарас: Виждам своите слабости, трябва да продължавам напред

Спорт
Световният №1 започва участието си в Доха с амбиция за ново надграждане

карлос алкарас виждам своите слабости продължавам напред
Водачът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас заяви, че въпреки впечатляващите си успехи до момента, продължава да вижда слабости в играта си и е фокусиран върху развитието си.

22-годишният испанец наскоро завърши своя кариерен Голям шлем, след като триумфира над Новак Джокович във финала на Откритото първенство на Австралия. С този успех той стана най-младият тенисист, постигнал това постижение.

Преди старта на турнира в Доха, където участие ще вземат още Яник Синер и редица водещи играчи от тура, Алкарас подчерта, че не възнамерява да се успокоява.

"Очевидно съм имал доста успехи и съм спечелил най-големите турнири в света. Обаче виждам своите слабости. Много играчи се опитват да ме настигнат и изучават играта ми, за да ме победят“, заяви испанецът, цитиран от Ройтерс.

Той допълни, че е наясно с предизвикателството да остане на върха.

"Трябва да бъда готов за това и да знам какво ми е нивото, какъв тенис играя. Трябва да се поставя в техния ум и да помисля какво биха направили срещу мен. Не мога да изоставам в това отношение – трябва да продължавам напред“, каза още световният №1.

Алкарас ще започне участието си в катарската столица срещу Артюр Риндеркнех, когото е побеждавал и в четирите им досегашни срещи. Въпреки положителния баланс испанецът предупреди, че няма място за подценяване.

"Знам колко труден е всеки мач. Винаги е различно. Жребият е много тежък за турнир от сериите ATP 500. Ще подхождам към всеки двубой индивидуално и ще видим докъде ще стигна“, заяви Алкарас.

Турнирът в Доха започва днес, а срещата на световния лидер срещу Риндеркнех е насрочена за утре.

