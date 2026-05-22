Карлово избра новата Царица на розата на грандиозен конкурс-спектакъл (СНИМКИ)

17-годишната Елена Джакова стана носител на престижната титла. 12 претендентки дефилираха на сцената под звуците на "Bangaranga" като показаха много красота, нежност и грация.

Претендентките за престижната титла се представиха с дълги официални рокли и впечатлиха публиката със стил, самочувствие, изящество и интелект. Тази вечер Карлово бе сцена на младостта, красотата и духа на Розовата долина.

С много усмивки, класа и вълнение момичетата показаха, че титлата „Царица на розата“ е не само символ на красота, но и на достойно представяне на Карлово и неговите традиции.

Новоизбраната царица Елена Джакова ще посрещне стотици гости от страната и чужбина следващата седмица, когато е Празника на розата.

