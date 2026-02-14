Късни попадения зарадваха Щутгарт срещу Кьолн

Щутгарт победи трудно с 3:1 след късни голове гостуващия Кьолн в последен мач от съботната програма в 22-ия кръг от Първа Бундеслига. Ермедин Демирович даде аванс за домакините в 15-ата минута след асистенция на Джейми Левелинг след значително по-активна игра за водения от треньора Себастиан Хьонес състав.

Рагнар Аче изравни за "козлите" в 79-ата минута, за да дойдат късните попадения в полза на Щутгарт. Първо босненският национал Демирович реализира втория си гол в двубоя в 84-ата минута, а след това и Дениз Ундав беше точен за крайното 3:1 във втората минута на допълнителното време.

Щутгарт е на четвърто място в класирането с 42 точки, Кьолн е на 11-та позиция с 23 точки.