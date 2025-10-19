БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каспер Рууд и Юго Умбер достигнаха финала в Стокхолм

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
За норвежецът това е трети финал за годината, а французинът ще играе своя втори.

Каспер Рууд и Юго Умбер ще играят на финала на турнира в ATP 250 в Стокхолм.

Рууд преодоля третия поставен Денис Шаповалов от Канада с 6:3, 6:4 в полуфинален мач, продължил час и 20 минути. За норвежецът това ще бъде трети финал за годината.

Той взе аванс от 3:1 и 5:2 в първия сет, за да го затвори при 6:3. Във втората част Каспер Рууд поведе с 5:3, Шаповалов намали за 5:4 и отрази три мачбола, но норвежкият тенисист реализира четвъртата възможност за крайното 6:4.

Умбер достигна до битката за титлата след 4:6, 2:2 и отказване на водача в схемата Холгер Руне (Дания), който изглежда контузи ахилеса на левия си крак и травмата не му позволи да продължи двубоя.

Френският тенисист се класира за втория си финал за 2025-а.

#тенис турнир в Стокхолм 2025 #Каспер Рууд #Юго Умбер

