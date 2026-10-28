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Катастрофа взе жертва на пътя Хасково - Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Снимка: БНТ
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Катастрофа по пътя Хасково – Пловдив взе жертва. Тежкият инцидент стана този следобед. Загиналият е шофирал лека кола, навлязъл е в насрещното платно, където се е ударил в камион. След удара тежкотоварната кола е излязла извън пътя.

Снимка: БНТ

Заради катастрофата временно е ограничено движението, като обходният маршрут е Горски извор – Клокотница, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

23 километра от пътя Хасково – Пловдив на територията на област Хасково са в ремонт вече 2 години. Извършва се пълна реконструкция на участъка, като вече има положен асфалт. Ремонтът трябва да приключи през август догодина, но шофьори сигнализират, че няма маркировка. Това е предпоставка за инциденти, особено през започващия зимен сезон.

#Хасково #път #жертва #катастрофа #Пловдив

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