Катастрофа взе жертва на пътя Хасково - Пловдив

Катастрофа по пътя Хасково – Пловдив взе жертва. Тежкият инцидент стана този следобед. Загиналият е шофирал лека кола, навлязъл е в насрещното платно, където се е ударил в камион. След удара тежкотоварната кола е излязла извън пътя.

Снимка: БНТ

Заради катастрофата временно е ограничено движението, като обходният маршрут е Горски извор – Клокотница, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

23 километра от пътя Хасково – Пловдив на територията на област Хасково са в ремонт вече 2 години. Извършва се пълна реконструкция на участъка, като вече има положен асфалт. Ремонтът трябва да приключи през август догодина, но шофьори сигнализират, че няма маркировка. Това е предпоставка за инциденти, особено през започващия зимен сезон.