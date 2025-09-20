Катедралата Нотр Дам в пълния ѝ блясък: Камбанариите отварят отново след големия пожар

Камбанариите на двете кули на парижката катедрала Нотр Дам отварят отново за посещения.

Френският президент Еманюел Макрон посети катедралата в навечерието на отварянето. Той се запозна с новите места, които туристите ще могат да посетят от днес.

Новите турове предлагат поглед към дървената конструкция на катедралата, камбаните, гаргойлите и гледки отвисоко към други парижки забележителности като Айфеловата кула и Монмартр.

"Парижката Света Богородица" отвори врати за посетители миналия декември, след като пожар преди 6 години унищожи покрива ѝ.