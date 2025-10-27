БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Кевин Де Бройне ще отсъства от игра за четири месеца заради контузия

Спорт
Белгиецът се контузи при изпълнението на дузпа за успеха над Интер.

Кевин Де Бройне
Снимка: БТА
Белгийският полузащитник на Наполи - Кевин Де Бройне ще бъде аут от терените за четири месеца, стана ясно от съобщение в социалните мрежи на неаполитанците.

Де Бройне получи контузията си по време на дербито с Интер (3:1) и то точно докато реализираше дузпата, с която откри резултата срещу “нерадзурите”. След попадението си той се хвана за бедрото и поиска смяна, като не можа да напусне сам терена.

„След контузията, получена по време на мача срещу Интер, Кевин Де Бройне се подложи на изследвания в болница „Пинета Гранде“, които разкриха тежко разкъсване на бицепса фемор на дясното му бедро. Футболистът вече е започнал своята рехабилитационна програма“, се казва в изявлението от Наполи.

34-годишният Де Бройне започна отлично сезона в новия си клуб, като вкара 4 гола и даде 2 асистенции в 11 мача.

Наполи отново оглави Серия А след домакинска победа над Интер
Наполи отново оглави Серия А след домакинска победа над Интер
Шампионът на Италия постигна категоричен успех над "нерадзурите".
#Кевин Де Бройне

