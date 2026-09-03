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Кими Антонели отхвърли спекулациите за трансфер във Ферари

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Спорт
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Ферари е огромна, страхотна марка, но съм щастлив там, където съм, сподели пилотът на Мерцедес.

Кими Антонели отхвърли спекулациите за трансфер във Ферари
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Лидерът в шампионата на Формула 1 Кими Антонели отхвърли нарастващите спекулации за потенциален трансфер във Ферари в бъдеще.

Като италианец, знам от първа ръка колко емоционални можем да бъдем, понякога прекалено. Винаги ще има подобни слухове. Просто трябва да живея с това“, каза пилотът на Мерцедес на пресконференция.

Ферари е огромна, страхотна марка. Но съм щастлив там, където съм. Мерцедес ми даде шанс, когато бях още дете“, добави 20-годишният пилот, цитиран от ДПА.

Антонели е първият италианец след Алберто Аскари през 1953 година, който пристигна на Гран При на Италия в Монца като лидер в шампионата.

Само във втория си сезон във Формула 1, младият пилот е с 59 точки преднина в класирането пред съотборника си Джордж Ръсел.

Но Антонели ще се изправи пред голямо предизвикателство в опита си да спечели първата си победа след Гран При на Белгия през юли, защото ще получи наказание на стартовата решетка поради планирана смяна на двигателя.

Бих бил много щастлив, ако спечеля! Определено ще облекчи напрежението, все пак ще се опитаме да увеличим максимално преднината. Реалистично погледнато, можем да се класираме сред първите пет, но това ще зависи от темпото ни“, каза той.

На въпрос дали би помогнал на Ръсел в квалификациите, италианецът отговори: „Това е обсъдено в отбора, така че ще видим как ще се развият сесиите, но ако отборът ме помоли, ще го направя. Очевидно не се боря за полпозишън, така че ако мога да направя нещо, за да помогна на отбора, ще го направя.

#Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026 # Ферари #мерцедес

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