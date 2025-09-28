Китай откри най-високия мост в света – Хуадзян над Гранд Каньон

Китай отвори за движение най-високия мост в света - мостът Хуадзян над Гранд Каньон.

Той се извисява на 625 метра над река и дефиле в планинската провинция Гуейджоу. Съоръжението намалява времето за пътуване през дълбокия каньон от два часа на само две минути след три години строителство. Проектът използва няколко иновативни технологии, включително „интелигентни кабели“.Мостът е почти девет пъти по-висок от моста "Голдън гейт" в Сан Франциско.