Китай откри най-високия мост в света – Хуадзян над Гранд Каньон

Съоръжението се извисява на 625 метра, съкращава пътуването от два часа на само две минути и е почти девет пъти по-високо от „Голдън гейт“ в Сан Франциско
Китай отвори за движение най-високия мост в света - мостът Хуадзян над Гранд Каньон.
Той се извисява на 625 метра над река и дефиле в планинската провинция Гуейджоу. Съоръжението намалява времето за пътуване през дълбокия каньон от два часа на само две минути след три години строителство. Проектът използва няколко иновативни технологии, включително „интелигентни кабели“.Мостът е почти девет пъти по-висок от моста "Голдън гейт" в Сан Франциско.